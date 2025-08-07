Joaquín Sosa reveló la triste razón por la que dejó el fútbol de Europa para llegar a Santa Fe

Joaquín Sosa fue uno de los fichajes más interesantes que llegó al fútbol colombiano. El uruguayo desembarcó procedente del fútbol de Europa, más específicamente del Bolonia de Italia, aunque su último club fue el Reggiana, en calidad de préstamo.

El defensa central de 23 años también llegó cedido a Santa Fe hasta junio de 2026, pero su debut ha sido aplazado por una molestia en las cordales. Se entrenó a la par del grupo en los primeros días, pero luego tuvieron que hacerle una cirugía para retirárselas, lo que lo ha mantenido fuera del terreno de juego.

En diálogo con El VBar Caracol, Sosa se refirió a lo que han sido sus primeras semanas en Bogotá, aunque dejó claro que no ha podido disfrutar mucho debido la recuperación. Del mismo modo, reveló lo importante que fue el llamado del entrenador Jorge Bava para su fichaje, así como una de las razones por las cuales decidió dejar, al menos de momento, el fútbol europeo.

Su recuperación de las cordales: "Tuve el problema de las muelas, me venía adaptando muy bien, pero a los días me sorprendió este dolor y tuve que ir al dentista y me dijeron que me tenían que sacar las cuatro. Yo le dije que me sacaran las cuatro de una. Hace tres días comencé a entrenar y con ganas de poder debutar".

Lo que sabía de Santa Fe: “Al club lo conocía porque es un grande del fútbol colombiano, cuando me llamó Bava me puse a averiguar porque no sabía en qué ciudad estaba. Miré los últimos tres partidos del campeonato pasado. Los vi completos, después no pude ver más nada”.

Lo clave que fue Bava y el deseo de recuperar la felicidad

“Yo cuando estaba arrancando en Uruguay ya llevaba dos años y él me llamó para ir a Liverpool (de Uruguay), tuve la chance de poder ir, tuve seis meses buenísimos y me pudieron vender al Bolonia de Italia, disfruté como nunca, fue un semestre hermoso. Yo lo conozco a él, sé cómo trabaja como maneja el grupo y eso también me motivó”, dijo sobre la importancia de Bava para su decisión.

Por su parte, aseguró que en Santa Fe pretende recuperar la felicidad de jugar al fútbol, cuestión que había perdido últimamente. “Necesitaba volver a disfrutar del fútbol, si no disfruto de este deporte no funciono, es como ir a un trabajo que no te gusta. Últimamente, no me venía sintiendo feliz, jugaba, pero no feliz. Sentía que este paso era importante y la mejor opción fue venir a Santa Fe”, añadió.

Sobre si va a estar disponible para el juego contra Millonarios, por la fecha 17, pero que va a ser adelantado, expresó: “Me encantaría poder estar en el banco, recién llego y tengo que esperar mi turno, están jugando los centrales y va a haber una buena competencia. Eso es problema para el profe Jorge. Así que ojalá pudiera estar en el banco para vivir el clásico”.

Entretanto, sobre los objetivos del semestre, resaltó que ir por la Copa Colombia va a ser fundamental: “Yo creo que la Copa está por delante por los años de que no se gana esa copa, esa es la idea y lo que presiento yo al armar los equipos, pero el grupo está muy motivado para ganar todo lo que venga”.

