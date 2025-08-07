El ministro de Minas, Edwin Palma, se suma a las negociaciones con los mineros que bloquean en Paipa

El ministro de Hacienda confirmó que se giraron más recursos a Gensa para el pago de la deuda. Foto | @ingwilmerc

Tunja

Al igual que en las mesas de negociación con los campesinos parameros y los guaqueros, la de los mineros de carbón también avanza.

El gobernador, Carlos Amaya anunció que a las 2:00 pm se sumará a los diálogos el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma y esperamos poder avanzar y llegar a un acuerdo rápido para el levantamiento del paro minero.

Amaya hizo una invitación al gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey y a los mineros que bloquean varios puntos en ese departamento.

“Invitamos a los voceros de Ubaté, el llamado al gobernador de Cundinamarca para coordinar que se haga una mesa nacional y se pueda avanzar en una discusión que permita el levantamiento de los bloqueos por minería de carbón”.

Lo que ya se logró

En un nuevo esfuerzo por destrabar la crisis derivada del paro minero en Boyacá, el gobernador Carlos Amaya anunció avances tras una reunión con el ministro de Hacienda, Germán Ávila. El encuentro permitió concretar un nuevo desembolso de $9.000 millones por parte de Gensa, habilitado por el Ministerio de Hacienda, para continuar saldando la deuda que la empresa mantiene con el sector minero del departamento.

Amaya explicó que este nuevo giro se suma a los $5.000 millones ya entregados el pasado 4 de agosto, tras la mesa de trabajo realizada en Paipa. “Hoy mismo el ministro nos acaba de confirmar que se girarán, por parte de Gensa, aproximadamente $9.000 millones, como un gesto de buena voluntad para destrabar el conflicto”, precisó Amaya.

Además, el gobernador hizo un llamado a los manifestantes para que permitan el paso intermitente de vehículos tres veces al día, como medida para mitigar los impactos económicos del paro sobre la economía regional.

Respecto a las soluciones a mediano y largo plazo, el Gobernador indicó que el Ministerio de Hacienda se comprometió a destinar $18.000 millones adicionales para capitalizar a Gensa y garantizar su estabilidad operativa durante lo que resta del año. A largo plazo, destacó la apuesta por la transición energética: “Se financiará un proyecto fotovoltaico en Boyacá con recursos de Gensa y del CONPES, y vamos a estructurar proyectos geotérmicos y eólicos fundamentales para el departamento”.

Amaya también reiteró la importancia del Pacto Territorial, cuya firma estaba prevista para el 8 de agosto, como herramienta para construir una ruta de transición que permita sustituir paulatinamente las economías basadas en el carbón. “La meta es que nadie quede sin empleo el día que se cierre la última mina, por efecto de la demanda mundial o el cambio energético global”, subrayó.