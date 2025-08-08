Menor de cinco años habría sido abusada sexualmente por su hermanastro: la obligaba a ver porno

Caldas reportó 352 casos de abuso sexual contra menores de edad en el año 2024 / abuso contra niños imagen de referencia. Foto: Getty Images. / fizkes

Un adolescente de tan solo 15 años fue aprehendido por la Policía señalado de abusar sexualmente de una niña de cinco años, esto aprovechándose de su condición de hermanastro, según indicó la Policía.

La aprehensión del joven se realizó en el barrio Villa Olímpica, en el municipio de Galapa tras una orden judicial en su contra.

“Durante la investigación, también se logró establecer que la víctima era obligada ver video pornográficos por parte de su victimario”, indicó la Policía.

¿A dónde fue enviado el joven?

Indicó la Policía que tras la aprehensión del joven fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado en concurso homogéneo sucesivo.

La investigación la adelantó la Unidad Básica de Investigación Criminal de la Seccional de Protección del Departamento del Atlántico.