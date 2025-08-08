Puerto Colombia: ¿se paralizarán los proyectos urbanísticos tras la nulidad del PBOT?

La nulidad ordenada por un juzgado en Barranquilla al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, PBOT, de Puerto Colombia generó ‘alerta’ en varios propietarios y futuros compradores de proyectos urbanísticos en el municipio, ante una posibilidad de que estos proyectos sean paralizados.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

A través de un comunicado, Camacol Atlántico fue enfático en afirmar que “incluso ante una eventual nulidad definitiva del BPOT, las licencias urbanísticas previamente otorgadas mantienen su validez, al igual que las etapas aprobadas y en ejecución”.

Lo que hace énfasis Camacol es que el PBOT ha sido “instrumento fundamental” para una planificación territorial técnica, coherente y prospectiva, que ha permitido la ejecución de proyectos emblemáticos que hoy representante importancias avances en materia de transformación urbana, turística, social y económica, como la recuperación de espacios históricos.

“También fueron posibles obras estratégicas que garantizan servicios públicos esenciales frente al crecimiento poblacional, el desarrollo de áreas comerciales, proyectos de uso mixto, iniciativas habitacionales orientadas a facilitar el acceso a vivienda digna, así como planes que promueven la expansión ordenada del territorio y el dinamismo económico local”.

¿Qué decidió el juzgado?

Esta semana, el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla anuló el BPOT del municipio adoptado en diciembre de 2017. Una de las razones es porque habría sido adoptado de manera irregular, además que estaba vigente otro BPOT aprobado en 2000.

Por otra parte, en la decisión del Juzgado se indicó que el concejo de Puerto Colombia no tenía la competencia temporal para expedirlo, y que además, la alcaldía del municipio estaba habilitada dentro de los seis meses anteriores al 31 de diciembre de 2024, cuando vencía de la nueva vigencia para iniciar el trámite del nuevo plan.