Egan Bernal sufre bastante en la etapa 3 de la Vuelta a Bugos: así quedó en la clasificación general

Así quedaron Nairo Quintana y Egan Bernal en la clasificación general Vuelta a Burgos, tras etapa 3. (Photo by Antonio Baixauli/Getty Images) / Antonio Baixauli

La tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2025 fue ganada por el francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team). El ciclista de apenas 20 años destacó de manera brillante en el recorrido de 184.1 kilómetros entre el Monasterio de San Pedro de Cardeña y Valpuesta.

Bisiaux, que por cierto pasó a liderar la clasificación de jóvenes, se impuso al marcar un tiempo de 4H19′44″, 9 segundos más que los italianos Giulio Ciccone y Giulio Pellizzari, segundo y tercero respectivamente.

Le puede interesar: Sorpresa en el ciclismo mundial: tradicional equipo anunció gran cambio durante el Tour de Francia

¿Cómo les fue a los colombianos en la etapa 3 de la Vuelta a Burgos?

Egan Bernal, una vez más, fue el mejor de los ciclistas colombianos en la Vuelta a Burgos 2025. A pesar de haber sufrido bastante en el último puerto de montaña del día (primera categoría), logró salvaguardar segundos importantes y terminó en la decimotercera casilla.

Contrario a lo anterior, Nairo Quintana tuvo un día para el olvido. El corredor del Movistar tuvo problemas en el inicio de la fracción, aunque se sobrepuso más adelante. Ahora bien, sobre el cierre terminó quedándose relegado del grupo principal y se fundió por completo.

Lea también acá: Nairo Quintana avisa que el ciclismo colombiano está en crisis y seguirá empeorando

Clasificación de la etapa 3 de la Vuelta a Burgos

Vea acá los resultados de la etapa 3:

Posición Ciclista Equipo Diferencia 1 Léo Bisiaux Decathlon AG2R 4H19′44″ 2 Giulio Ciccone Lidl-Trek +09″ 3 Giulio Pellizzari BORA m.t. 13 Egan Bernal INEOS +40″

m.t. - mismo tiempo

Clasificación general de la Vuelta a Burgos 2025

La clasificación general de la Vuelta a Burgos 2025 sufrió bastantes cambios, una vez terminada la tercera etapa. Léo Bisiaux, vencedor de la fracción de este jueves 7 de agosto, ascendió cuatro posiciones y ahora es líder.

Entéres acá: Gran Fondo Nairo Quintana fue todo un éxito en Boyacá

En cuanto a los colombianos, Egan Bernal se mantiene como el mejor pedalista nacional. Aunque sufrió montones en la etapa, logró mantenerse dentro del top-10 de la carrera y continuar así a menos de un minuto del primer lugar.

Vea acá la clasificación general:

Posición Ciclista Equipo Diferencia 1 Léo Bisiaux Decathlon AG2R 12H46′29″ 2 Giulio Pellizzari BORA +22″ 3 Isaac del Toro UAE Team +26″ 9 Egan Bernal INEOS +53″

¿Cómo se correrá la etapa 4 de la Vuelta a Burgos 2025?

Este viernes 8 de agosto se correrá la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos 2025, recorrido que constará de 162.7 kilómetros entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra. El recorrido presenta solamente dos puertos de montaña, ambos de tercera categoría.