Video: Kevin Mier volvió a cometer un error que le costó un gol en contra a Cruz Azul

El portero colombiano Kevin Mier continúa atravesando un momento difícil en el arco de Cruz Azul. El barranqueño nuevamente cometió un error, en el empate 2-2 ante Colorado Rapids, en el juego que cerró la participación del equipo mexicano en la Leagues Cup.

En apenas 3 minutos del partido, Mier cometió un grosero error reanudando el juego desde su propia meta. El arquero de la Selección Colombia sacó mal y le entregó la pelota a Sydney Wathuta, quien habilitó a Rafael Navarro, para que este aprovechara y capitalizara la equivocación, abriendo el marcador.

Colorado punishes Cruz Azul early! 👊



Rafael Navarro makes it 1-0 just three minutes in.



📺 #MLSSeasonPass or Apple TV+: https://t.co/KMoVQFg56a pic.twitter.com/UnORLHDgS1 — Major League Soccer (@MLS) August 8, 2025

Andreas Maxsø amplió la diferencia al minuto 41, con un tiro libre ejecutado desde la banda izquierda para que el danés definiera en el área chica; mientras que Willer Ditta se hizo presente en el descuento, con un remate a tres dedos que se estrelló en Wayne Frederick, para depositarse en su propia puerta.

José Ignacio Rivero anotó el 2-2 definitivo a los 78 minutos, tanto que significó forzar el juego a la definición desde el punto penalti, allí los mexicanos ganaron 5-4, atajando Kevin Mier la ejecución de Oliver Larraz de gran manera.

¡La Máquina se queda con el punto extra! Kevin Mier detiene el penal y hace la diferencia en la tanda vs Colorado#IntensaRivalidad pic.twitter.com/9YQGoVqPw9 — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 8, 2025

Cruz Azul cerró la primera fase de la Leagues Cup con 4 puntos, producto de dos triunfos en los penaltis y una derrota. El equipo quedó en la casilla 12 de la zona mexicana, motivo por el cual se despidió anticipadamente de la competencia.

¿Qué otros errores había cometido Mier?

Recientemente, Kevin Mier se ha visto involucrado en una serie de errores que lo tienen en el centro de las críticas. En el cierre del campeonato pasado, en las semifinales ante el América, cometió un penalti que a la postre le costó la eliminación a su equipo; en el presente campeonato mexicano, cometió dos errores que costaron dos goles frente a Atlas.

Si bien no tuvo responsabilidad en ninguna anotación, también recibió críticas por haber estado en la escándalosa goleada 7-0 contra el Seattle Sounders.