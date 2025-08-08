Mundo deportivo reaccionó la muerte de Eugenio Baena Calvo: estos fueron los mensajes en redes

El mundo del periodismo y del deporte en Colombia recibió una lamentable noticia este viernes 8 de agosto, pues falleció Eugenio Baena, reconocido periodista deportivo cartagenero, quien permanecía hospitalizado tras haberse sometido recientemente a un procedimiento quirúrgico.

Baena, nacido en Cartagena, tuvo una trayectoria de más de 50 años dedicada a la narración y análisis deportivo, convirtiéndose en una voz emblemática para los aficionados. Su estilo único y su conocimiento profundo lo hicieron referente en transmisiones radiales y eventos deportivos nacionales e internacionales.

En los últimos meses, su estado de salud se encontraba delicado. Incluso, hasta hace 2 días su corazón funcionaba a menos del 20% y sus arterias estaban obstruidas.

La noche anterior a su partida, durmió con la esperanza de amanecer recuperado. Sin embargo, esta mañana compartió momentos con su familia, incluida su hija y patinadora “Chehci”, quien lo fue afeito y, poco a poco, comenzó a desvanecerse, hasta fallecer en la mañana.

Eugenio Baena Calvo: reacciones tras su muerte

Varias figuras deportivas y colegas del medio lamentaron su muerte. Estas fueron algunas de las reacciones:

Desde el ministerio del Deporte, también lamentaron la muerte del periodista Eugenio Baena y enviaron y mensaje y reconocimiento a su trabajo.

"Desde el Ministerio del Deporte lamentamos el fallecimiento del periodista cartagenero Eugenio Baena Calvo, voz emblemática del deporte colombiano y padre nuestra campeona mundial de patinaje Cecilia ‘La Chechi” Baena."

Desde el Ministerio del Deporte lamentamos el fallecimiento del periodista cartagenero Eugenio Baena Calvo, voz emblemática del deporte colombiano y padre nuestra campeona mundial de patinaje Cecilia ‘La Chechi” Baena. pic.twitter.com/CptjGNwAcG — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) August 8, 2025

Melissa Martínez, panelista de Caracol Radio y también presentadora de de deportes en ESPN, despidió con dolor a su compañero por medio de su cuenta de X

"Con dolor en mi corazón por la partida de un caballero y maravilloso compañero. Te quiero mucho Eugenio Baena y tu alegría contagiosa la tendré presente en mi mente. En el cielo estarás con tus camisas de flores hermosas condolencias a su familia"

Con dolor en mi corazón por la partida de un caballero y maravilloso compañero. Te quiero mucho Eugenio Baena y tu alegría contagiosa la tendré presente en mi mente.

En el cielo estarás con tus camisas de flores hermosas ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 condolencias a su familia. https://t.co/ZpWVj4JMsW — Melissa Martinez (@MelisaMarArtuz) August 8, 2025

Steven Arce, periodista colombiano, también lamentó la muerte de su colega y envía un mensaje a sus familiares:

"Qué noticia tan horrible, Eugenio era mi amigo más que un compañero, tenía el alma más joven del equipo, era un vanguardista de pensamiento, decía que sin la radio se moría, pues hoy la radio muere un poco porque cuando uno de los grandes se va, la radio pierde mucho. Ay Eugenio, te queremos y sabes la falta que nos vas a hacer porque sabes el cariño que te teníamos, a la Chechy, victoria Eugenia, y demás hijas y familiares un saludo de afecto y solidaridad."

Qué noticia tan horrible, Eugenio era mi amigo más que un compañero, tenía el alma más joven del equipo, era un vanguardista de pensamiento, decía que sin la radio se moría, pues hoy la radio muere un poco porque cuando uno de los grandes se va, la radio pierde mucho. Ay Eugenio,… pic.twitter.com/7iK42ex6Kv — Steven Arce (@stevenarce) August 8, 2025

Diego Rueda, periodista de la misma cadena radial, Caracol Radio, envió un mensaje por medio de su cuenta de x

“Se nos fue Eugenio Baena, el amigo de la radio y de la vida. El periodista que más sabía de todos los deportes en Colombia. Una verdadera institución de la radio. Un abrazo y fortaleza para su familia.”