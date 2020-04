"Nos falta mucho para tener el patinaje en los Olímpicos": ‘Chechi’ Baena

La ex patinadora, Cecilia ‘Chechi’ Baena, y el patinador, Jacobo Mantilla, fueron los dos colombianos invitados en el VBar Caracol para hablar del panorama actual de esta disciplina en el país.

En primer lugar, la ‘Cechi’, quien consiguió 24 medallas de oro en títulos mundiales, aseguró que el patinaje en Colombia tienen un nivel muy destacado, pues se ha alzado con los campeonatos del mundo en los últimos años, sin embargo, ello no parece representar un cambio en el aspecto global: "Esperemos que llegue ese sueño de tener el patinaje en los Juegos Olímpicos. Pero soy coherente, nos falta mucho", aseveró.

Respecto a su carrera deportiva, la colombiana aseguró que "me enorgullece haber sido deportista de esta disciplina en este país". Y añadió que dejar el deporte no fue sencillo, pero, según cuenta, llegó un punto en el cual sintió que ya había cumplido todas sus metas: "Creo que para todos siempre es difícil decir 'no más'. El patinaje se convirtió en mi estilo de vida. Retirarme no fue una decisión fácil".

Por su parte, Jacobo Mantilla, quien hoy por hoy es uno de los referentes del patinaje colombiano y vigente campeón suramericano, afirmó que los tiempos en casa no han sido fáciles, pero que ha encontrado métodos para mantener su estado físico y técnico: "En casa sigo entrando por medio de simulador y la tecnología que está de la mano de los deportistas". Y agregó que intenta "aprovechar y disfrutar del tiempo en familia".

