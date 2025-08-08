Jorge Carrascal, muy cerca de debutar con Flamengo en el Brasileirao

El futbolista cartagenero Jorge Carrascal fue oficializado por Flamengo el pasado 3 de agosto, firmando un contrato hasta el año 2029 con el cuadro brasileño. El jugador llegó proveniente del Dinamo de Moscú de Rusia, equipo con el que jugó casi dos años desde agosto del 2023, estuvo presente en 64 compromisos, participó en 21 goles, con 12 asistencias y 9 anotaciones.

El equipo, dirigido por el histórico Filipe Luis, presenta novedades en el plantel por la lesión de Jorginho, jugador brasileño con nacionalidad italiana, que no podrá estar ante Mirassol. Una gran oportunidad para el colombiano, que venía adelantando la pretemporada en Rusia y estaría en buen nivel físico, los problemas con sus papeles para jugar en Brasil ya están solucionados.

Com Carrascal em campo, o Mengão trabalhou nesta segunda, no Ninho do Urubu! #Treino pic.twitter.com/FRec2a2URR — Flamengo (@Flamengo) August 4, 2025

El compromiso frente a Mirassol, la sorpresa del campeonato, se da por la fecha diecinueve del Brasileirao y se disputará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a partir de las 4:30 p.m (hora Colombia). Donde posiblemente se dé el debut del mediocampista colombiano.

Así mismo, se suman las molestias físicas del uruguayo Nicolás de La Cruz, Luiz Araujo y Bruno Henrique, quienes terminaron tocados durante los últimos compromisos y esperan ser cuidados, previendo el encuentro que se viene en los octavos de final de la Copa Libertadores, ante Internacional de Porto Alegre el próximo miércoles 13 de agosto.

El volante colombiano también podría aparecer en el certamen continental, ya que su competencia directa en la titularidad del club, el jugador uruguayo Giorgian Daniel de Arrascaeta, no estará en la ida por suspensión.

Ante esta posible disputa por la titularidad que debe enfrentar, Carrascal en la rueda de prensa de su presentación en el club, indicó: “Arrascaeta es un jugador diferente. También es un gran jugador. Sabemos quién es y de lo que es capaz desde hace muchos años. Estoy aquí para aportar mi granito de arena. Todos mis compañeros están jugando, y estaremos bien con mi estilo creativo”, lo que deja ver la buena disposición de todo el plantel.