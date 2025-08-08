Medellín renueva 96 escenarios deportivos y alista sorpresas para el Atanasio Girardot

Medellín, Antioquia

Medellín ya cuenta con 96 escenarios deportivos completamente renovados gracias a la estrategia de la Alcaldía de Medellín que busca devolverle la vida a espacios que, en su mayoría, estaban en condiciones críticas a comienzos de 2024.

En total, se han recuperado 60 gimnasios al aire libre, 18 canchas polideportivas, nueve canchas sintéticas, cuatro piscinas, tres parques y dos pistas. Las obras incluyen modernización de graderías, baños, zonas verdes, cerramientos, iluminación y mantenimiento de implementos deportivos. La inversión, a corte de julio, supera los $34.000 millones.

Según la administración distrital, de los 1.044 escenarios deportivos que tiene Medellín, 700 se encontraron en estado crítico.

“Vamos por nuestra gran meta de este año de los 282 escenarios, donde tenemos ya casi que la totalidad de los contratos asignados para las obras que vienen para fin de año. Ya tenemos todas las canchas de tenis asignados a los contratistas, más placas, pistas. Hoy estamos en adjudicación de piscinas. Vamos muy bien”, afirmó el director del Inder, Eduardo Silva Meluk.

Este plan incluye obras y mejoras tanto estructurales como de uso, como la remodelación de espacios.

En ese sentido, el alcalde de Medellín anunció en entrevista con 6AM de Caracol Radio que en los próximos meses se revelarán noticias sobre la renovación del estadio Atanasio Girardot, uno de los íconos deportivos de la ciudad, lo que anticipa un nuevo capítulo en la modernización de la infraestructura para el deporte local.