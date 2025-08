Menor asesinado a tiros en zona rural de Dagua, Valle, tras asistir a una fiesta de 15 años

Un adolescente de 16 años fue asesinado a disparos tras la celebración de una fiesta de 15 años en el corregimiento El Queremal, zona rural del municipio de Dagua, al oeste del Valle del Cauca.

Según el reporte policial, el menor fue atacado por otro joven que, tras dispararle en varias ocasiones, huyó del lugar. En un video que circula en redes sociales - y que ya es objeto de investigación - se observa una confrontación entre una joven y el presunto agresor. Minutos después, la víctima se aproxima y el atacante le dispara.

El menor fue auxiliado por otros jóvenes que se encontraban en el lugar y trasladado en motocicleta hasta un centro médico, donde lamentablemente falleció.

“Se desconocen los móviles del crimen. Una de las hipótesis apunta a un conflicto de tipo sentimental. Lo cierto es que estamos a la espera de la captura del agresor. Los vecinos aseguran que se trataba de un joven conflictivo, con problemas de consumo de alcohol”, explicó Manuel Trueque, abogado de la familia de la víctima.

La comunidad, consternada, intentó linchar al presunto autor del homicidio al día siguiente. Fue necesario el despliegue de unidades policiales para trasladarlo hasta una estación, donde según testigos confesó el crimen. No obstante, al no haberse capturado en flagrancia y no existir una orden judicial en ese momento, fue dejado en libertad.

Actualmente, ya se emitió una orden de captura y las autoridades adelantan su búsqueda. Se presume que pudo huir al departamento del Cauca, y hay versiones que lo vinculan presuntamente con las disidencias de las FARC, aunque esta hipótesis continúa en verificación.

“Pediremos la pena máxima. La familia exige justicia. Hay tristeza y conmoción. Las autoridades están entrevistando a todos los presentes, incluida la joven que aparece en el video”, concluyó el abogado Trueque.