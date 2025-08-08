Cierre dorado para Cali en los Juegos Departamentales Valle 2025

Valle del Cauca

El Valle del Cauca celebra la culminación de los Juegos Departamentales, Para departamentales y Sordodepartamentales 2025 con la participación de más de 5.000 atletas en 35 disciplinas convencionales y 15 paralímpicas.

Las justas deportivas reunieron a los deportistas de todo el departamento ratificando el compromiso que se tiene de potenciar el deporte y la recreación, además de beneficiar en otros aspectos a las diferentes sedes del evento, esto expresado por la Gobernación del Valle:

“Los municipios sedes y subsedes vivieron una reactivación económica y social gracias al movimiento deportivo. Hoteles, restaurantes y comercios locales se beneficiaron durante las jornadas de competencia”

Cali, además, reafirmo su sobre nombre como la capital deportiva al colgarse la doble titulación de campeón en convencionales y paralímpicos con una medallería de la siguiente manera:

Convencional: 213 de oro, 152 de plata y 150 de bronce – 515 total, en la segunda posición quedo Palmira con 111-131-144 y Yumbo con 89-82-91.

213 de oro, 152 de plata y 150 de bronce – 515 total, en la segunda posición quedo Palmira con 111-131-144 y Yumbo con 89-82-91. Paralímpico: 111 doradas, 73 de plata y 52 de bronce - 236 total. Le siguieron Yumbo, con 85-71-37, y Palmira con 19-21-21.

A propósito de este cierre, Ana Milena Orozco, Gerente de Indervalle; mencionó:

“Un balance muy positivo nos dejan estos Juegos, más de 5.200 atletas en competencia, atletas y paratletas, cinco ciudades, tres sectores olímpicos, paralímpicos, Sordolímpicos, 200 voluntarios, más de 1.500 colaboradores, además, encontramos semilleros que nos van a representar próximamente en los Juegos Nacionales e Internacionales”

En el evento de clausura llevado a cabo en el municipio de Guacarí el pasado 6 de agosto; se contó con la presencia de la ministra del Deporte, Patricia Duque quien dió a conocer que Cali será la sede de la final nacional de los Juegos Intercolegiados, del 20 de octubre al 9 de noviembre del año en curso. Se esperan 7mil atletas, además el ministerio anunció una inversión de 15mil millones de pesos para esta final.