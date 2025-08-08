Cierre dorado para Cali en los Juegos Departamentales Valle 2025
Más de 2mil medallas fueron entregadas durante la realización de las justas deportivas.
Valle del Cauca
El Valle del Cauca celebra la culminación de los Juegos Departamentales, Para departamentales y Sordodepartamentales 2025 con la participación de más de 5.000 atletas en 35 disciplinas convencionales y 15 paralímpicas.
Las justas deportivas reunieron a los deportistas de todo el departamento ratificando el compromiso que se tiene de potenciar el deporte y la recreación, además de beneficiar en otros aspectos a las diferentes sedes del evento, esto expresado por la Gobernación del Valle:
“Los municipios sedes y subsedes vivieron una reactivación económica y social gracias al movimiento deportivo. Hoteles, restaurantes y comercios locales se beneficiaron durante las jornadas de competencia”
Cali, además, reafirmo su sobre nombre como la capital deportiva al colgarse la doble titulación de campeón en convencionales y paralímpicos con una medallería de la siguiente manera:
- Convencional: 213 de oro, 152 de plata y 150 de bronce – 515 total, en la segunda posición quedo Palmira con 111-131-144 y Yumbo con 89-82-91.
- Paralímpico: 111 doradas, 73 de plata y 52 de bronce - 236 total. Le siguieron Yumbo, con 85-71-37, y Palmira con 19-21-21.
A propósito de este cierre, Ana Milena Orozco, Gerente de Indervalle; mencionó:
“Un balance muy positivo nos dejan estos Juegos, más de 5.200 atletas en competencia, atletas y paratletas, cinco ciudades, tres sectores olímpicos, paralímpicos, Sordolímpicos, 200 voluntarios, más de 1.500 colaboradores, además, encontramos semilleros que nos van a representar próximamente en los Juegos Nacionales e Internacionales”
En el evento de clausura llevado a cabo en el municipio de Guacarí el pasado 6 de agosto; se contó con la presencia de la ministra del Deporte, Patricia Duque quien dió a conocer que Cali será la sede de la final nacional de los Juegos Intercolegiados, del 20 de octubre al 9 de noviembre del año en curso. Se esperan 7mil atletas, además el ministerio anunció una inversión de 15mil millones de pesos para esta final.