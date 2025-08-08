Importante clínica en Meta cierra temporalmente servicio de urgencias por falta de pago de Nueva EPS

La Clínica Primavera de Villavicencio anunció que suspende a partir de este 08 de agosto varios de sus servicios, entre ellos la unidad de urgencias, debido a la grave crisis financiera que atraviesan como consecuencia del no pago reiterado por parte de Nueva EPS, que le adeuda más de $22.945 millones.

“Dejamos de percibir el mes de julio alrededor de 2.000 millones de pesos que afectó lo presupuestado y lo planeado en el tema de flujo de caja, afectando el pago de salarios a los trabajadores, afectando la compra de insumos y medicamentos para poder garantizar la prestación de los servicios de salud”; dijo el director general de la clínica, Duver Vargas.

La Corporación Clínica Primavera, atiende en promedio alrededor de 1.200 pacientes de Nueva EPS, prestando servicios como urgencias, hospitalización, unidad de cuidados intensivos, procedimientos quirúrgicos y algunos servicios de alto costo como oncología y procedimientos de hemodinámica.

“Se ha dado la directriz de estabilizarlos (a los pacientes), y darle trámite a la remisión para ser redireccionados a la red hospitalaria de Nueva EPS. Los demás servicios ambulatorios, como la consulta externa, las cirugías programadas, la habilitación de camas para pacientes de Nueva EPS, se encuentran suspendidos en este momento”, indicó el director general.

Sobre este asunto se han realizado varias peticiones al interventor de Nueva EPS, entre ellas el pago oportuno e inmediato de un acta de conciliación de glosas para que sea reconocida y girada por valor de 1.400 millones de pesos, así como el total de la cartera acumulada por $22.000 millones.

“Tenemos en pagos sin descargar de nuestra cartera más de 39.000 millones de pesos, Nueva EPS lo denomina anticipos, nosotros lo denominamos como pago de servicios prestados contra facturación debidamente erradicada, pero hasta que la nueva EPS no envíe los soportes de esos pagos, es decir, los soportes de cada una factura que ellos cancelaron, nosotros no los podemos descargar de nuestras carteras“, enfatizó Duver Vargas.