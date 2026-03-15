Liberan más de 130 animales rescatados del tráfico ilegal en reserva natural de Puerto López, Meta

Más de 130 animales entre aves, reptiles y anfibios fueron liberados en la Reserva Natural Yurumí, ubicada en el municipio de Puerto López, Meta, como parte de una estrategia conjunta para la recuperación y protección de especies víctimas del tráfico ilegal.

Durante la actividad participó la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, quien acompañó el proceso de retorno de los ejemplares a su hábitat natural y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar la tenencia ilegal de fauna silvestre. Según explicó la mandataria, muchos de estos animales fueron capturados cuando eran crías y permanecieron durante meses o incluso años en cautiverio antes de ser rescatados por autoridades ambientales y organismos de seguridad.

El director de Cormacarena, Jhorman Saldaña, explicó que los ejemplares liberados provienen principalmente de operativos contra el tráfico ilegal y de entregas voluntarias realizadas por ciudadanos. “Estamos liberando más de 130 especies entre aves, reptiles y anfibios. La mayoría han sido recuperadas del tráfico ilegal de fauna o entregadas por familias que han tomado conciencia de que estos animales no son mascotas y deben estar libres en su hábitat”, señaló.

El funcionario también destacó la riqueza ambiental del departamento y la importancia de conservar sus ecosistemas. “El Meta es privilegiado porque reúne llanuras de la Orinoquía, nichos amazónicos y zonas andinas. Muchas de estas especies son endémicas del departamento, por eso deben permanecer en la naturaleza”, afirmó.

Las autoridades insistieron en que estas jornadas buscan no solo la recuperación de los animales, sino también fortalecer la cultura de protección ambiental y promover el turismo de naturaleza responsable en la región.