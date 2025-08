Usuarios de la Nueva EPS protestaron exigiendo la prestación del servicio de salud

Cúcuta

Los usuarios de la Nueva EPS decidieron manifestarse frente a la suspensión en la prestación de los servicios de diferentes IPS por la falta de pago.

Aseguran que ya no soportan que se esté poniendo en riesgo la vida de muchos usuarios que requieren atención o tratamiento continuo, por lo que llegaron hasta las instalaciones de la EPS exigiendo respuestas.

“Ya nos cansamos de estar esperando un medicamento de alto costo. Un medicamento que una persona necesita, al no estar tomándolo y siguiendo el tratamiento, se mueren. ¿A quién le echamos la culpa? El usuario va a reclamar un medicamento sencillo, barato, como es dos sobrecitos de acetaminofén y no hay. Nosotros estamos solicitando que contraten otra empresa, que sí acepte que entreguen los medicamentos y que no le metan política a eso” dijo a Caracol Radio Jorge Muñoz, veedor de salud y representante de los usuarios de Nueva EPS.

Se espera una pronta reunión con el interventor con el fin de obtener soluciones a esta problemática.

“Hay una proposición para el día miércoles, para virtualmente hablar con el señor interventor para solicitarle la cancelación de los dineros adeudados a las IPS, a las clínicas y a los hospitales. Sabemos la situación que se está presentando en el país sobre la salud, pero tenemos que tener en cuenta que ya nosotros no comemos entero, ya nosotros sabemos cómo es la situación” puntualizó Muñoz.

En Norte de Santander aproximadamente 280 mil usuarios de la salud se encuentran afiliados a la Nueva EPS, por lo que podrían verse afectados por la falta de servicios en algunas de las empresas.