¡Importante aumento! Precio del café seco en Colombia para hoy 8 de agosto, según FNC

Hoy en el día del gato, conozca que son los ‘Cat Coffee’, la tendencia que involucra los gatos y el café
Los cafés con gatos, como su nombre lo indica, es un establecimiento visitado por las personas donde se disfrutan de bebidas (principalmente café) y alimentos mientras se interactúa con gatos que habitan en el lugar.
La principal razón por la cual las personas visitan estos lugares, es para compartir con los animales, acariciarlos, jugar o simplemente observarlos.
Como en muchos lugares, estos espacios también tienen sus reglas particulares, para así, asegurar tanto el disfrute de los clientes como de los animales. Por ejemplo, se debe mantener un espacio relajado y tranquilo, no se deben molestar los gatos mientras estén durmiendo, o evitar agarrarlos de manera brusca.
Esta tendencia de los ‘Cat Coffee’ inició en Taiwán, en 1998, sin embargo, no fue hasta 2004 que se implementó exitosamente en Japón, y fue aquí, donde se popularizó la idea que se esparció al resto del mundo.
Esta idea llegó a Colombia en 2017, cuando se abrieron las puertas de ‘Calico’, el primer café con gatos de Bogotá. Actualmente, en la capital, existen más de 20 cafeterías que puedes visitar que han implementado este concepto.
Precio del café seco en Colombia hoy 8 de agosto
El precio del café continúa con su tendencia a la subida, pues para el día de hoy, presentó un nuevo aumento en su valor, esta vez, de 98 pesos colombianos. Esto según el informe publicado por la Federación Nacional de Cafeteros.
Gracias a este aumento, para hoy, 8 de agosto, el precio interno de referencia para la carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 se estableció en 2,526,000 COP.
Por otro lado, el valor de la pasilla contenida en el pergamino se sostuvo en 10,000 COP/Kg.
Precio en dólares del café
El precio del café se conoce con el nombre de ‘futuros’, debido a que representan una predicción de su valor en el tiempo. Esta información se puede encontrar en diferentes plataformas que publican indicadores de diferentes mercados en tiempo real.
Según la plataforma ‘Investing’, los futuros del precio del café se establecieron en 308,95 dólares estadounidenses.
Este precio es gracias a un gran incremento del 3,74% que se ve reflejado en un aumento de USD 11,15.
Precio del café en diferentes ciudades de Colombia
- ARMENIA: Carga 2,526,500 // Kilo 20,212 // Arroba 252,650
- BOGOTÁ: Carga 2,525,250 // Kilo 20,202 // Arroba 252,525
- BUCARAMANGA: Carga 2,524,875 // Kilo 20,199 // Arroba 252,488
- BUGA: Carga 2,527,250 // Kilo 20,218 // Arroba 252,725
- CHINCHINÁ: Carga 2,526,375 // Kilo 20,211 // Arroba 252,638
- CÚCUTA: Carga 2,524,375 // Kilo 20,195 // Arroba 252,438
- IBAGUÉ: Carga 2,525,625 // Kilo 20,205 // Arroba 252,563
- MANIZALES: Carga 2,526,375 // Kilo 20,211 // Arroba 252,638
- MEDELLÍN: Carga 2,525,625 // Kilo 20,205 // Arroba 252,563
- NEIVA: Carga 2,524,750 // Kilo 20,198 // Arroba 252,475
- PAMPLONA: Carga 2,524,500 // Kilo 20,196 // Arroba 252,450
- PASTO: Carga 2,524,500 // Kilo 20,196 // Arroba 252,450
- PEREIRA: Carga 2,526,375 // Kilo 20,211 // Arroba 252,638
- POPAYÁN: Carga 2,526,625 // Kilo 20,213 // Arroba 252,663
- SANTA MARTA: Carga 2,528,125 // Kilo 20,225 // Arroba 252,813
- VALLEDUPAR: Carga 2,525,750 // Kilo 20,206 // Arroba 252,575
