Dimayor aplaza el partido entre Once Caldas y Patriotas correspondiente a la Copa Colombia

A raíz de los bloqueos de los pequeños mineros en las carreteras de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, el cuadro albo no viajará a Tunja a jugar el compromiso contra Patriotas en el estadio La Independencia. Inicialmente, la Dimayor hizo un cambio en el itinerario del desplazamiento, pero hace minutos, el principal ente del fútbol colombiano determinó aplazar el juego.

“Hasta ayer teníamos planeado viajar en horas de la mañana por Pereira a Bogotá y luego vía terrestre hacia Tunja, sin embargo, por el tema de orden público no ha sido posible, por lo que el vuelo se había reprogramado para las 4:30 p. m., siempre y cuando hubiesen garantías para llegar, pero no las hay”, señala Daniel Jaramillo, presidente del club Once Caldas.

Agrega que obtuvieron información de que el Gobernador de Boyacá intentó mediar con los manifestantes en los puntos de bloqueo, pero no cedieron, solamente permiten el paso humanitario. “Incluso la Dimayor buscó vuelos charter a Paipa, pero la carretera que conduce de este municipio a Tunja también está cerrada. Se han buscado alternativas, pero es un tema que se sale de las manos y no queremos exponer al equipo. Tengo entendido que la terna arbitral tampoco se desplaza porque salen de Bogotá”.

Por el momento, el equipo se mantiene en la ciudad de Manizales entrenando y en concentración para lo que serán los próximos juegos contra Águilas Doradas por la liga colombiana y frente a Huracán el próximo martes en el estadio Palogrande.