Desarticulan 5 expendios de droga de ‘Los Costeños’, en el sur de Barranquilla: hubo capturados

Las autoridades desarticularon una red de cinco expendios de estupefacientes al servicio de la banda de ‘Los Costeños’, en el barrio Las Nieves, suroriente de Barranquilla.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

En los operativos fueron capturadas 10 personas que, según la Policía, estaban bajo el mando de alias ‘Cheo’ o ‘Fernandito’, conocido por ser el presunto cabecilla de zona.

De acuerdo con las autoridades, los lugares estaban ubicados en el sector conocido como ‘La 40’, que está en disputa entre ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ por el control territorial y rentas derivadas del microtráfico.

Incautaciones

Entre los detenidos hay un total de 15 anotaciones judiciales por diferentes delitos y, además, lograron la incautación de 40 gramos de cocaína y 100 gramos de marihuana.

“Estas detenciones se lograron gracias a siete meses de actividades investigativas para desarticular esta red dedicada al tráfico de sustancias de estupefacientes. Fueron 10 diligencias de allanamiento y registro”, dijo el general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Para la captura de estas personas se hicieron varios operativos de allanamientos y se utilizó hasta drones para dar con sus ubicaciones.