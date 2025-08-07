Familia de Maylin Castro Monsalvo busca repatriar a su hija desde Italia

Conmoción ha generado en la comunidad de Puerto Colombia, Atlántico, la noticia sobre la detención en Italia de Maylin Castro Monsalvo, una joven oriunda del municipio, quien fue arrestada junto a su suegra, acusadas de haber asesinado y desmembrado su compañero sentimental, Alessandro Venier, de 35 años.

El caso ha tomado notoriedad internacional tras conocerse que la propia Maylin habría confesado los hechos ante las autoridades italianas, lo que permitió esclarecer el crimen ocurrido en una localidad del norte de Italia.

Según familiares, Maylin viajó hace cuatro años a Italia en busca de un mejor futuro. Durante ese tiempo, formó una relación con Venier, a quien conoció en el 2021 en Barranquilla. De esa relación nació una niña. Sin embargo, recientemente, la situación se tornó trágica.

La familia en Puerto Colombia vive una doble tragedia

Caracol Radio se trasladó hasta Puerto Colombia, donde reside la familia de la joven. Los parientes relataron que están viviendo una doble tragedia: por un lado, el impacto emocional del crimen que se le atribuye a Maylin y, por otro, la situación de la bebé de seis meses, hija de la detenida.

La familia de Maylin, con el apoyo del ICBF y en coordinación con la Cancillería colombiana, adelanta gestiones para lograr la repatriación de la menor a Colombia en un vuelo humanitario.

“Lo que más nos preocupa ahora es la niña. No puede quedarse en medio de esta situación”, expresó un familiar, visiblemente afectado.

Testimonios de su pasado laboral

En la Alcaldía de Puerto Colombia, donde Maylin trabajó años atrás, también hay desconcierto. Funcionarios que compartieron con ella la recuerdan como una persona amable y colaboradora. “Nunca imaginamos que estaría involucrada en algo así”, señaló una de las excompañeras.

Castro Monsalvo estuvo vinculada con la Alcaldía de Puerto Colombia en el 2021, ocupando el cargo de jefe de la Oficina de Salud Pública.

Otra hermana fue retenida en Europa

Otro dato revelado por los familiares indica que una hermana de Maylin, residente en Polonia, intentó cruzar la frontera hacia Italia para asistirla, pero fue detenida por las autoridades migratorias. Según lo informado, las autoridades polacas le ordenaron abandonar el país y regresar a Colombia.

Las autoridades en Italia continúan el proceso judicial contra Maylin Castro Monsalvo y su suegra Lorena Venier, mientras en Colombia su familia lucha por recuperar a la menor y enfrentar, desde la distancia, el escándalo que ha sacudido a todo un municipio.

La Cancillería y los organismos de protección de menores están al tanto del caso, que sigue generando atención tanto en Colombia como en Europa.