Política

“Todavía quiero evitar la guerra”: Petro sobre tensión con Perú por isla Santa Rosa

Desde Leticia, Amazonas, el mandatario aseguró que la soberanía de la isla Santa Rosa es “una preocupación que debería unir a todo el país”

Gustavo Petro. Foto: Colprensa - Santa Rosa de Loreto. Foto: Getty Images.

Gustavo Petro. Foto: Colprensa - Santa Rosa de Loreto. Foto: Getty Images.

Noticia en desarrollo…

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad