Clemencia conmemoró el 7 de Agosto con un desfile cargado de arte, cultura y orgullo patrio

En un emotivo acto lleno de color, música y tradición, Clemencia celebró este 7 de agosto la conmemoración de la Batalla de Boyacá, fecha que simboliza la libertad y la independencia de Colombia. El desfile, organizado por la Alcaldía Municipal y liderado por Amalfy Coneo, gestora social, rindió homenaje a uno de los episodios más importantes de la historia nacional.

“El arte, la música, la danza y nuestras tradiciones son expresiones vivas de identidad que nos unen como pueblo. Me llena de orgullo ver cómo Clemencia alza su voz y su talento para honrar nuestra historia”, afirmó el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo.

El desfile contó con la participación de agrupaciones y expresiones culturales que dieron vida al recorrido: Son Pescadero, Muévete con Sabor, Dancy Stars, Taekwondo, Afro Impacto, la Escuela de Formación Casa Cultural de Clemencia y la Banda de Paz de la IETA San José de Clemencia.

Barrios destacó que la presencia de estos grupos es reflejo del compromiso comunitario y del amor por la identidad local. “Su talento y entrega son un ejemplo del espíritu de unidad y orgullo patrio que caracteriza a nuestra gente. Sigamos trabajando juntos para mantener viva nuestra historia y fortalecer nuestras tradiciones”, puntualizó.

Así mismo, Amalfy Coneo, gestora social, advirtió: “Estos eventos seguirán realizándose cada año, porque son el reflejo de lo que somos. En cada desfile, los clemencieros demuestran que su talento, creatividad y compromiso son la mejor carta de presentación de nuestro municipio ante el país”.

La gestora Cultural Sahily Cortina apoyó de manera activa la organización del evento, contribuyendo con su experiencia a la coordinación de las expresiones artísticas que hicieron parte de la celebración.

La jornada concluyó en un ambiente de fraternidad y reconocimiento colectivo, reafirmando que Clemencia no solo recuerda su pasado, sino que lo celebra con la fuerza de su cultura y el compromiso de su comunidad.