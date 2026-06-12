Jornada contra el trabajo infantil en Cartagena arrancó en el mercado de Bazurto
La Policía Nacional fortalece acciones para prevenir este flagelo
En conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Policía Nacional, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, y en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Gerencia de Espacio Público y el GAULA, desarrolló en el sector del Mercado de Bazurto la campaña “La niñez no trabaja, sueña”, una jornada de prevención y sensibilización orientada a promover la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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Durante la actividad, las autoridades realizaron acciones de acercamiento con comerciantes, trabajadores y comunidad en general, con el propósito de generar conciencia sobre las consecuencias del trabajo infantil y la importancia de garantizar entornos seguros que favorezcan el desarrollo integral de la niñez.
Asimismo, se reiteró el compromiso institucional de proteger a los menores de edad frente a cualquier situación que pueda vulnerar sus derechos, promoviendo su acceso a la educación, la recreación y a oportunidades que contribuyan a la construcción de sus proyectos de vida.
“La Policía Nacional continúa trabajando de manera articulada con las diferentes entidades del Estado para prevenir el trabajo infantil y fortalecer las acciones de protección que permitan garantizar una niñez segura, protegida y libre de cualquier forma de explotación”, aseguró la capitán Adriana Corrales, jefe del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cartagena.
De igual manera, se socializaron las líneas de atención y emergencia 141 del ICBF y 123 de la Policía Nacional, invitando a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier caso de trabajo infantil, explotación o vulneración de derechos que afecte a niños, niñas y adolescentes.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...