Jornada contra el trabajo infantil en Cartagena arrancó en el mercado de Bazurto

En conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, la Policía Nacional, a través del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, y en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Gerencia de Espacio Público y el GAULA, desarrolló en el sector del Mercado de Bazurto la campaña “La niñez no trabaja, sueña”, una jornada de prevención y sensibilización orientada a promover la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

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Durante la actividad, las autoridades realizaron acciones de acercamiento con comerciantes, trabajadores y comunidad en general, con el propósito de generar conciencia sobre las consecuencias del trabajo infantil y la importancia de garantizar entornos seguros que favorezcan el desarrollo integral de la niñez.

Asimismo, se reiteró el compromiso institucional de proteger a los menores de edad frente a cualquier situación que pueda vulnerar sus derechos, promoviendo su acceso a la educación, la recreación y a oportunidades que contribuyan a la construcción de sus proyectos de vida.

“La Policía Nacional continúa trabajando de manera articulada con las diferentes entidades del Estado para prevenir el trabajo infantil y fortalecer las acciones de protección que permitan garantizar una niñez segura, protegida y libre de cualquier forma de explotación”, aseguró la capitán Adriana Corrales, jefe del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Cartagena.

De igual manera, se socializaron las líneas de atención y emergencia 141 del ICBF y 123 de la Policía Nacional, invitando a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier caso de trabajo infantil, explotación o vulneración de derechos que afecte a niños, niñas y adolescentes.