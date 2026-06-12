En persecución policial en Cartagena cayó alias ‘Duvan’ por hurto en El Cabrero

Una persecución que se originó desde el barrio El Cabrero hasta el barrio Torices, dejó la captura de alias ‘Duvan’ por el delito de hurto en la modalidad de raponazo.

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Tras recibir el reporte del hurto, se desplegó un operativo de búsqueda apoyado por el sistema de cámaras de seguridad de la Policía Nacional y Distriseguridad. El monitoreo permitió ubicar al sospechoso cuando se desplazaba en una motocicleta, siendo interceptado por uniformados de la Policía Nacional. El capturado, conocido con el alias de ‘Duvan’, de 30 años, fue señalado por las víctimas como el presunto responsable del hecho delictivo.

Durante el procedimiento fueron recuperados dos bolsos, una celular marca iPhone 12 Pro Max y documentos personales, elementos que habían sido reportados como hurtados mediante raponazo por las víctimas. Elementos avaluados en más de 3 millones de pesos.

Los elementos recuperados fueron devueltos a sus propietarios, quienes agradecieron la rápida reacción y el oportuno actuar de los uniformados.

El capturado, quien presenta tres anotaciones judiciales como indiciado por el delito de hurto, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de definir su situación judicial.

“El trabajo permanente de nuestros uniformados ha permitido importantes resultados en la lucha contra el delito. En lo corrido del año, se han capturado 3.146 personas por diferentes conductas punibles, de las cuales 502 han sido por el delito de hurto”, manifestó el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

La Policía Nacional invita a los cartageneros a continuar cooperando, bajo absoluta reserva, con las autoridades para identificar a los delincuentes y las estructuras criminales que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana, comunicándose a la línea de emergencia 123.