Andesco hace un llamado para garantizar la continuidad de los servicios públicos en Cartagena

Ante las recientes declaraciones relacionadas con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en Cartagena de Indias, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) hace un llamado respetuoso a privilegiar el diálogo institucional, el respeto por el marco legal vigente y la construcción conjunta de soluciones que permitan atender las preocupaciones de la ciudadanía sin poner en riesgo la continuidad y sostenibilidad de los servicios públicos.

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Como gremio que representa a empresas públicas, mixtas y privadas de servicios públicos domiciliarios, reconocemos la legítima preocupación de las autoridades distritales frente a la calidad y continuidad de los servicios. Ese objetivo es compartido por las empresas prestadoras y por todo el sector, que trabaja diariamente para garantizar el acceso de los ciudadanos a servicios esenciales para su bienestar y desarrollo.

Colombia ha construido durante más de tres décadas un modelo de prestación basado en la colaboración entre el Estado y el sector empresarial, bajo la regulación y vigilancia de las autoridades competentes. Este modelo ha permitido importantes avances en cobertura, calidad e infraestructura, gracias a la articulación entre los diferentes actores y a la existencia de reglas claras que brindan confianza para la inversión y el desarrollo de proyectos de largo plazo.

Asimismo, resulta fundamental reconocer y respaldar la gestión de aquellas empresas que, con resultados comprobados en materia de cobertura, calidad, continuidad, sostenibilidad e inversiones, han contribuido a que el sector de los servicios públicos de Colombia sea reconocido como un referente de eficiencia y gestión en América Latina. Los avances alcanzados por numerosas ciudades del país demuestran que el fortalecimiento institucional, la experiencia técnica, la estabilidad regulatoria y el trabajo conjunto entre autoridades, empresas y comunidades constituyen el camino más efectivo para responder a los desafíos presentes y futuros de la prestación de los servicios públicos.