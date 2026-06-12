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12 jun 2026 Actualizado 09:09

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Andesco hace un llamado para garantizar la continuidad de los servicios públicos en Cartagena

La agremiación reitera su disposición para acompañar los espacios de análisis, concertación y trabajo conjunto que permitan fortalecer la prestación de los servicios públicos en la ciudad

Andesco hace un llamado para garantizar la continuidad de los servicios públicos en Cartagena

Andesco hace un llamado para garantizar la continuidad de los servicios públicos en Cartagena / d3sign

Andesco hace un llamado para garantizar la continuidad de los servicios públicos en Cartagena
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Ante las recientes declaraciones relacionadas con la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en Cartagena de Indias, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) hace un llamado respetuoso a privilegiar el diálogo institucional, el respeto por el marco legal vigente y la construcción conjunta de soluciones que permitan atender las preocupaciones de la ciudadanía sin poner en riesgo la continuidad y sostenibilidad de los servicios públicos.

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Como gremio que representa a empresas públicas, mixtas y privadas de servicios públicos domiciliarios, reconocemos la legítima preocupación de las autoridades distritales frente a la calidad y continuidad de los servicios. Ese objetivo es compartido por las empresas prestadoras y por todo el sector, que trabaja diariamente para garantizar el acceso de los ciudadanos a servicios esenciales para su bienestar y desarrollo.

Colombia ha construido durante más de tres décadas un modelo de prestación basado en la colaboración entre el Estado y el sector empresarial, bajo la regulación y vigilancia de las autoridades competentes. Este modelo ha permitido importantes avances en cobertura, calidad e infraestructura, gracias a la articulación entre los diferentes actores y a la existencia de reglas claras que brindan confianza para la inversión y el desarrollo de proyectos de largo plazo.

Asimismo, resulta fundamental reconocer y respaldar la gestión de aquellas empresas que, con resultados comprobados en materia de cobertura, calidad, continuidad, sostenibilidad e inversiones, han contribuido a que el sector de los servicios públicos de Colombia sea reconocido como un referente de eficiencia y gestión en América Latina. Los avances alcanzados por numerosas ciudades del país demuestran que el fortalecimiento institucional, la experiencia técnica, la estabilidad regulatoria y el trabajo conjunto entre autoridades, empresas y comunidades constituyen el camino más efectivo para responder a los desafíos presentes y futuros de la prestación de los servicios públicos.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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