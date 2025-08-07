Registraduría amplía horarios para entregar documentos de identidad: entérese de los detalles

Colombia

La Registraduría amplío sus horarios únicamente para la entrega de cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad todas las registradurías especiales, auxiliares y municipales del país atenderán, de lunes a viernes, hasta las 5:30 p. m.

La Registraduría hace un llamado especial a los jóvenes entre 14 y 28 años a reclamar su documento de identidad en la sede de la entidad donde lo tramitaron, para que puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud que se llevarán a cabo el próximo 19 de octubre.

Los documentos válidos para votar en estas elecciones son:

14 a 17 años: Tarjeta de identidad

Tarjeta de identidad 18 a 28 años: Cédula amarilla con hologramas o digital (en su versión física o en el dispositivo móvil) y la contraseña de la cédula de ciudadanía de primera vez

Los lugares del país donde se concentra la mayor cantidad de documentos de identidad por reclamar son: