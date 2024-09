Petro anunció que aplicará ley de tercios para beneficiar a medios alternativos del país

Armenia

En el marco del encuentro nacional de medios alternativos, digitales y comunitarios que se lleva a cabo en el centro de convenciones de Armenia, el presidente de la república Gustavo Petro informó que aplicarán la ley de tercios para que una tercera parte del total de la pauta oficial vaya a financiar a este tipo de medios.

Explicó que la ley consiste de que la pauta oficial una tercera parte va a los medios en redes, una tercera a los medios tradicionales y la última parte a los medios alternativos.

“Mientras estemos en este gobierno ministro incluso por directiva Presidencial se aplica la ley de los tercios. La ley de los tercios es que de la pauta oficial una tercera parte va a los medios en redes una tercera parte va a los medios tradicionales porque no los vamos a cerrar los otros no somos como los que cerraron a cambio o los que permitieron una revista como semana nosotros no somos los que se compraron el espectador para arrodillar al poder económico”, informó.

Así mismo se refirió a la situación de seguridad de periodistas en el país ya que denunció que a quienes asesinan no son a los periodistas arrodillados sino al que critica.

“La orden de apoyar y cuidar a cada periodista la región está dada porque el poder mafioso asesina al comunicador porque al asesinar al comunicador la sociedad queda indefensa y en sus manos la hora del silencio que antecede a la barbarie también en Colombia en cada región allá en Cúcuta o allá en Córdoba matando periodistas. Porque dicen la verdad y porque al decir la verdad construyendo una revolución en las mentes y critican y desestabilizan el poder de las mafias locales, por eso matan periodistas no matan al periodista arrodillado, no matan al periodista que solo repite como loro, la ideología de los dueños del capital que son sus patrones no mata al que critica matan al que devela la desnudez del poder”, sostuvo.

Afirmó que la ley de tercios no es ley, pero extendió el llamado al ministro TIC de presentarla ante el congreso y ante el saboteo que pueda generarse la idea es aplicarla de inmediato.

“ministro la ley de tercios, que no es ley, presentemos la ya veremos como el presidente del Senado como hacía Nami la sabotea, pero la podemos aplicar de una vez mientras seamos gobierno, la tercera parte 30 33,3 3% de la pauta oficial debe ir a financiar los medios alternativos de Colombia”, destacó.

Concluyó el presidente en que, si la comunicación alternativa se empodera, se empodera el pueblo.

MinTIC

Durante la inauguración de ‘Uniendo Voces’, el ministro TIC, Mauricio Lizcano, también hizo anuncios enfocados en fortalecer los medios alternativos, comunitarios y digitales de país.

Por ejemplo, aseguró que en octubre se abrirá una nueva convocatoria para la entrega de licencias a emisoras comunitarias, como parte de una estrategia de fortalecimiento del sector.

Además, subrayó que el 44% de las emisoras de radiales del país son comunitarias, lo que demuestra la importancia de esta iniciativa para seguir impulsando la pluralidad de voces en el territorio nacional.