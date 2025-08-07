Alcalde de Bogotá confirmó la muerte de una persona luego de desmanes en el Movistar Arena

El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó la muerte de una persona a las afueras del Movistar Arena, tras los disturbios registrados antes del concierto de la banda argentina Dama Gratis en Bogotá.

“Lamento la muerte de una persona esta noche a las afueras del Movistar Arena, quien, según la información preliminar, habría sido atropellado. En todo caso, esto será motivo de investigación”, señaló el mandatario en su cuenta oficial de X.

Galán expresó su rechazo absoluto a los episodios violentos ocurridos poco antes de que la agrupación argentina Dama Gratis subiera al escenario e informó que varias personas requirieron atención hospitalaria.

El mandatario distrital anunció la una reunión urgente con los promotores del concierto, representantes del Movistar Arena, el secretario de Gobierno, el secretario de Seguridad y el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, para que presenten un informe completo de lo sucedido y establecer las responsabilidades del hecho.