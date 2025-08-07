La insólita razón por la que la Vuelta a Colombia no podría llegar a Bogotá en su última etapa

Actualmente se lleva a cabo la edición 75 de la Vuelta a Colombia, carrera que comenzó el pasado viernes en Yopal, Casanare, y que tiene programado su final para este domingo en Bogotá.

Sin embargo, un anuncio de la Secretaría de Movilidad de la capital del país, este jueves, sorprendió a propios y extraños, asegurando que a la fecha, a solo tres días de concluir la competencia, la fracción de este domingo no se podría llevar a cabo tal y como esta pactada.

¿Qué dice la Secretaría Movilidad?

A través de su cuenta de X, la Secretaría de Movilidad de Bogotá avisó que los organizadores de la carrera no cuentan con el permiso para poder ingresar a la ciudad, al no cumplir con los requerimientos necesarios en cuanto a la mitigación para otros eventos que se celebrarán en la ciudad ese mismo día.

“La Secretaría Distrital de Movilidad informa que, a la fecha, la Etapa 10 de la Vuelta a Colombia, programada para el 10 de agosto, aún NO cuenta con concepto favorable debido a que la documentación presentada por el organizador no cumple con los requerimientos, entre otras cosas porque no hay articulación de medidas de mitigación con otros eventos a desarrollarse en el sector el mismo día”, se informa en la red social.

Al respecto se añade: “TAMPOCO hay coordinación con @TransMilenio ni con empresas de transporte entre Bogotá y Cundinamarca y no presenta la propuesta de señalización que informe a los usuarios de las vías afectadas como lo indica la ley 769 de 2002 en los artículos 99, 100 y 101.Por tal razón, NO cuenta con resolución de autorización emitida por @Bogota y @GobiernoBTA en el SUGA".

🚨 ¡Atención!



La Secretaría Distrital de Movilidad informa que, a la fecha, la Etapa 10 de la Vuelta a Colombia, programada para el 10 de agosto, aún NO cuenta con concepto favorable debido a que la documentación presentada por el organizador no cumple con los requerimientos,… — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) August 7, 2025

Por ahora no se ha producido ningún pronunciamiento oficial de parte de la Federación Colombiana de Ciclismo, que cuenta con los próximos días para, en tiempo récord, ponerse al día con la documentación y ofrecer soluciones alternas para los eventos a realizarse en Bogotá durante el domingo 10 de agosto.

¿Cómo va la Vuelta a Colombia?

Al cabo de seis etapas, la Vuelta a Colombia se encuentra liderada por Rodrigo Contreras, del NU Colombia, seguido a 1′04″ de Diego Camargo, corredor del Team Medellín. El podio lo cierra Yeison Reyes, del Orgullo Paisa, a 1′50″.