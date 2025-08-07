¿Quién es Victoria Mboko? La joven de 18 años que llegó a la final del Máster 1000 de Montreal

Victoria Mboko es una tenista canadiense de tan solo 18 años, quién luego de una increíble semana, espera en la final del Máster 1000 de Montreal por la ganadora del encuentro entre Naomi Osaka contra Clara Tauson para decidir quién se quedará con el abierto canadiense.

La joven tenista inició su campaña la semana pasada con una victoria en dos sets frente a la Australiana Birrell Kimberly (79), seguida de otra victoria sobre la estadounidense exnúmero 4 del mundo, Sofia Kenin, quien ocupa actualmente el puesto #27 de la clasificación.

En su partido por los cuartos de final, inició perdiendo su partido contra la checa Marie Bouzkova (39) para terminar ganando el encuentro dos sets a uno.

Para los octavos de final, la canadiense ganó el partido más difícil hasta el momento, donde venció en dos sets, a Coco Gauff, la mejor raqueta estadounidense, favorita a ganar el título y quien actualmente ocupa el segundo puesto de la clasificación femenina.

Luego de tal hazaña, Mboko se enfrentó a la española Bouzas Maneiro Jessica, a quien venció fácilmente en dos sets para asegurarse un lugar en la semifinal.

Pues bien, el día de hoy, tuvo un difícil encuentro contra la kazaja Elena Rybakina, otra de las principales candidatas a quedarse con el título.

El encuentro inició con un marcador poco esperanzador por la canadiense, pues Rybakina se quedó con el primer set 6-1, sin embargo, Mboko supo recuperarse de tal golpe y se quedó con el segundo set por un apretado 7-5.

En el último set, la exnúmero 3 del mundo estuvo a un juego de quedarse con el encuentro, de hecho, tuvo un punto para partido en este mismo juego, donde finalmente la canadiense logro recuperar el quiebre en contra. El set se decidió en un tenso Tie-break, donde Mboko supo aprovechar el apoyo del público para quedarse con el partido en un complicado 1-6, 7-5, 7-6.

¿Cuántos puestos subirá Mboko luego del abierto canadiense?

Antes de iniciar el abierto canadiense, Victoria Mboko se encontraba en la posición #85 del ranking femenino, sin embargo, luego de su reciente victoria, la tenista ascendería 51 posiciones hasta el puesto número 34.

La historia de Victoria Mboko en el deporte inició debido a su papá, un gran amante del tenis, quien le inculco su pasión a sus cuatro hijos.

¿De dónde es Victoria Mboko?

Los padres de la canadiense, son originarios de la República Democrática del Congo. La nacionalidad de su hija, se debe a que en 2006 tomaron la decisión de emigrar hacia Charlotte, Estados Unidos, dada la situación política que se vivía en su país natal, en este lugar, fue donde nació Victoria, la menor de los cuatro hermanos.

A pesar de esto, sus padres volvieron a emigrar hacia Canadá, poco tiempo después del nacimiento de su última hija, allí fue donde llegó Victoria con cuatro años de edad y fue el lugar donde creció, por tal razón, decidió nacionalizarse canadiense.

Gracias a esta decisión, es que actualmente pudo disputar el Máster 1000 de Canadá, pues la organización le ofreció una invitación al ser una de las más grandes promesas que tiene el país en este deporte.

