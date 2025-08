Dylan Borrero explotó contra Eduardo Méndez y aseguró que hubo “robo” al América

Santa Fe remontó un complicado partido ante América de Cali en El Campín para llegar a su segunda victoria en la Liga colombiana. El cuadro vallecaucano inició ganando, pero en menos de tres minutos fue superado por los bogotanos, quienes llegaron a los goles mediante un doblete de Yilmar Velásquez.

El que abrió el marcador fue Luis Ramos al minuto 31′ tras asistencia de Cristian Barrios. Pero al 45+2 lo igualó de manera parcial Yilmar Velásquez y luego, al 45+2′, lo pasó a ganar el equipo Cardenal. Sin embargo, esta anotación tuvo polémica, pues los jugadores del equipo visitante protestaron que el balón se le había ido a Ángelo Rodríguez afuera del campo, antes de asistir a Velásquez.

Santa Fe vence al América en El Campín: así queda la tabla de posiciones en la Liga Colombiana 2025

Dylan Borrero explotó en zona mixta

El juego no concluyó en buenos términos, pues en el ingreso a los camerinos hubo intercambio de palabras fuertes. En zona mixta, Dylan Borrero manifestó que en el América lo sintieron como un “robo”, partiendo del segundo gol marcado por Santa Fe.

“Nos vamos un poco tristes, hicimos un gran partido, no pudimos sacar los puntos, pero pasar la página”, inició diciendo a nivel general sobre el juego.

Lea también: Emotiva confesión de Gerardo Bedoya: razón por la que no continuará como técnico del Unión Magdalena

Luego, profundizó sobre la situación polémica. “Todo el mundo vio. Una vergüenza, la verdad, vengo a Colombia y pasan estas cosas...la pelota sí salió. Pueden ver la repetición, ya la vimos, y la pelota sí salió, y el árbitro nunca fue al VAR, es increíble eso, que pase aquí...Sí, un robo, lo declaramos así”, dijo.

Entretanto, manifestó que quiso saludar al presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, pero este no le dio la mano, aprovechando para contar que le tocó demandar al club, pues tuvo que recurrir a estas vías ante la falta de pago del dinero que le correspondía por la venta a Atlético Mineiro en 2020, luego de surgir del club bogotano.

“Desde que me fui de Santa Fe nunca quise hablar. Me mandaron mensajes los hinchas, que robé a Santa Fe y solo hice mi parte. Duraron tres años para poder pagar, si no demando no me pagan la venta que hicieron y eso el presidente no lo sale a decir. Me voy infelizmente por lo que pasó. Quise saludar al presidente y no me saludó, pero bueno, después nos vamos a ver las caras y le mando un saludo”, concluyó el jugador de 23 años que llegó recientemente al América.

¿Cuál fue el caso de Dylan Borrero por el cual demandó a Santa Fe?

El jugador recurrió a instancias legales, por la vía del TAS, y este falló a su favor, haciendo pagar a Santa Fe la suma de 850.000 dólares. El caso se torna confuso e involucra a la administración anterior del club, liderada por César Pastrana y la actual.

En su momento, Eduardo Méndez manifestó: “Es claro. Cuando yo llegué a Santa Fe, existía un convenio con Proyecto Once, un club del Valle. Existía un contrato laboral por tres años con el jugador, por lo tanto, el jugador pertenecía a Santa Fe”.

“Hubo una oferta de Mineiro y con esa oferta había dos pagos a dos empresarios. La oferta era de un millón de dólares, pero había dos compromisos que nunca tuve en cuenta. Una comisión de 519,000 dólares a un empresario y otro de 220,000 a otro empresario. La venta del jugador en condiciones serían de 730,000 dólares, más 80,000 para el jugador del 8%“, explicó Méndez en 2023.