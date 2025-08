Jorge Bava ve a dos jugadores de Santa Fe en la Selección Colombia: “Están en un gran momento”

El entrenador de Independiente Santa Fe, Jorge Bava, ha sido ampliamente reconocido por sacar campeón, en menos de 20 partidos dirigidos, a Santa Fe. El uruguayo apela a un fútbol práctico, que le sigue dando resultados de cara a luchar por el bicampeonato.

En entrevista con AS Colombia, el técnico de 44 años se refirió al buen momento que viven algunos jugadores del plantel. Sugirió que Andrés Mosquera Marmolejo o Harold Santiago Mosquera podrían ser convocados a la selección nacional.

“Sin querer meterme en el trabajo del profe, yo fui uno de los que cantó en el Simón Bolívar, un canto unánime (pidiendo a Marmolejo para la Selección). Vengo de México, sé que hay dos porteros muy buenos en la Selección y ni hablar de David (Ospina), pero el nivel de Marmolejo es superlativo y se lo merece como otros casos de jugadores que han tenido buenos momentos”, inició diciendo.

Le puede interesar: ¿Kevin Mier debería ser suplente en Cruz Azul? Ídolo del equipo le envió contundente mensaje

“El momento de Harold (Mosquera) es muy bueno, ni hablar de Hugo que fue goleador del campeonato. Ojalá, sin querer meterme en el trabajo del profe Lorenzo, en Santa Fe vamos a estar felices si él tiene esa anhelada convocatoria (de Marmolejo). Tengo una gran relación con él de hace mucho tiempo, fuimos compañeros y yo llegué a Bucaramanga a último momento por su lesión. Fueron lindos momentos con él y James Aguirre, que era el otro portero”, agregó.

Otras declaraciones de Jorge Bava

Lucha por el bicampeonato: “Estamos convencidos y vamos a luchar por el bicampeonato, además de la Copa Colombia. Lo digo convencido por mi trabajo y por cómo vi retornar a los jugadores; vinieron con poco descanso y costó el arranque, pero el fuego no se perdió que es lo más importante. El físico y lo futbolístico se ha ido recuperando, pero el fuego está intacto”.

Vuelta de página: “Estoy muy contento por los logros obtenidos, pero el fútbol es efímero, dimos vuelta a la página y ya trabajamos con miras a este torneo y la Copa, dos objetivos que tenemos. Es algo que quedará guardado en la historia, no se va a borrar jamás. Hay nuevos compromisos, nuevas metas, queremos defender el título y tener una buena participación en la Copa. Es parte del fútbol, hay que jugarse en seguida y eso es bueno para el espectáculo. Lo disfrutamos, pero se valora a lo largo del tiempo. Las cosas son así y hay que prepararse de inmediato para lo que viene”.

Dylan Borrero explotó contra presidente de Santa Fe y aseguró que hubo “robo” al América

Sus mentores en la dirección técnica: “Después de los 30 años empecé a prestarle más atención a los entrenadores. A todos les agarré las partes buenas y malas. Aprendí mucho de todos. Acá en Colombia a Flabio Torres lo tuve cuando fui jugador y desde que me fui de Bucaramanga no hubo tiempo que no habláramos. A Juan Carlos Osorio no lo tuve, pero lo admiro mucho, me encantaría conversar con él. Otro que me hubiese gustado haberle sacado el jugo es Marcarian, yo estaba muy joven y no tenía esa cabeza como entrenador sino como jugador. Soy muy receptivo y me gusta sacar de todos un poco. Y me quedo corto porque tuve muchísimos”.