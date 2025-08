Dimayor cambia día y hora del clásico bogotano Santa Fe Vs. Millonarios: Repase acá otros cambios

La División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, dio a conocer cuatro modificaciones en la programación de los partidos de la Liga 2025-II. Los cambios se dan en juegos que se estarán disputando durante este mes de agosto.

Entre los cambios, destaca el clásico bogotano Santa Fe Vs. Millonarios, un juego adelantado de la fecha 17 que estaba programado para el martes 12 de agosto a las 7:30PM y ahora se estará celebrando el miércoles 13 de agosto a las 8:30PM.

¿Qué otros cambios habrá?

El juego Millonarios Vs. Cali, válido por la sexta fecha de la Liga, se mantendrá para el viernes 8 de agosto, pero ya no será a las 8:30PM, sino que será a las 7:30PM. Los partidos Cali Vs. Unión Magdalena y Alianza FC Vs. Once Caldas también tuvieron modificaciones.

Fecha 6

Viernes 8 de agosto

[7:30PM] Millonarios Vs. Cali

Fecha 7

Miércoles 13 de agosto

[6:30PM] Cali Vs. Unión Magdalena

Fecha 17

Miércoles 13 de agosto

[8:30PM] Santa Fe Vs. Millonarios

Fecha 7

Viernes 15 de agosto

[4:00PM] Alianza FC Vs. Once Caldas

Todavía faltan por definirse la programación de los juegos aplazados América de Cali Vs. Bucaramanga, Pasto Vs. América y Pasto Vs. Envigado, este último programado para este viernes y suspendido por problemas del equipo antioqueño para llegar a la capital nariñense.