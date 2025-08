“Les grito a los colombianos que es la hora de la libertad”: Petro tras condena contra Uribe

Congreso

Sin mencionarlo directamente, el presidente Gustavo Petro hizo referencia a la condena de 12 años que le fue impuesta al expresidente Álvaro Uribe, la cual deberá pagar con prisión domiciliaria, tras ser hallado culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal.

“El hacendado, heredero legítimo del feudal español, termina, en años que son de descanso, amor y nietos, encarcelado en su propia hacienda. El caballo trota los pasillos de la casa, una y otra vez, porque no puede salir en galope como quisiera el hidalgo, quizás, como quisiera el caballo; ser libre en las colinas o en las praderas de los llanos”, señaló en su cuenta de X.

El presidente aseguró que “es hora de descanso; el guerrero sabe cómo es su descanso. Las ideas facistas que aparecen como fantasmas, y embrujan hasta la señora que sirve los tintos, terminan haciendo que el esclavo bese sus propias cadenas. Es hora de libertad. No más hidalgos y hacendados de tierras fértiles sin producir alimentos”.

Dice Petro que “Bolívar enseñó que los colombianos somos libres y soberanos, que no hay reyes, sino repúblicas, que el soberano es el pueblo y no el patrón. García Márquez nos enseñó de los otoños del patriarca”, por lo que asegura que “viene un mundo nuevo, de energías limpias y no fósiles”.

El jefe de Estado cerró su pronunciamiento en redes sociales con un mensaje a la ciudadanía: “Un mundo cae, es cierto. Soy libre y como presidente les grito a los colombianos y colombianas que es la hora de la libertad”.