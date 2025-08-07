Gerardo Bedoya sobre su salida del Unión Magdalena: Renuncié por lealtad a Alexis García

Gerardo Bedoya, quien logró el único triunfo del Unión Magdalena en el presente campeonato, en el triunfo 0-1 sobre La Equidad en Bogotá el pasado fin de semana, contó en El VBar Caracol que renunció al equipo por “lealtad” a Alexis García, quien lo había llevado como asistente técnico y lo habían despedido recientemente.

¿Por qué no se quedó en el Unión Magdalena?

“Por respeto, porque a mí me había llevado el profesor Alexis (García). Allá querían que me quedara ahora, más con el triunfo que habíamos tenido en Bogotá, pero creo que me marcaban otras cosas y decidí dar la renuncia, que era más por lealtad hacia él”.

Querían que se quedara

“Después del partido que tuvimos contra Equidad, el primer partido del torneo que habíamos ganado, sí había gustado la manera en la que se jugó y me propusieron hacerlo. Hay muchos que dirán ‘¿Gerardo por qué hizo esto?, ¿Por qué respeto esto?’, pero creáme que acá en Medellín ya me siento tranquilo por la decisión que tomé y porque creo que aunque el profesor me dijo que me quedara, también quería darle tranquilidad. Llegará otro momento y otras oportunidades, pero me siento tranquilo por la decisión que tomé”.

¿Se fue por la lucha con el descenso?

“No estaba pensando en eso, eso es lo de menos. El equipo necesitaba tener un poco más de trabajo, ya lo estaba agarrando, hay buenos jugadores. No podemos desconocer el tema del descenso que realmente el equipo, salvarse va a estar muy difícil. No lo pensé en ese punto, pero si en otra situación, más respeto. Le vendí a los muchachos, por el tema que se están jugando, que se liberaran, que liberaran la mente, yo les decía que el partido más importante ahora era Equidad, que no pensaran en otra cosa”.

¿Le gustaría seguir trabajando con Alexis García?

“No sé, vamos a esperar qué puede pasar. Me trató bastante bien, también quiero agradecer a la gente del Unión, al doctor Eduardo Dávila, nos trataron supremamente bien, nos sentimos como en casa, más allá de que a veces son cosas que la gente no quisiera escuchar, tuvimos un buen paso. A ver qué va a deparar el futuro”.

¿Si tenía buenos elementos en el Unión Magdalena?

“Hay buenos jugadores, se armó un buen equipo. No sé si el equipo va a alcanzar a salvar esta categoría y mantenerse, pero hay muchos jugadores que están viendo otros equipos para llevárselos”.

¿Qué opina de Jannenson Sarmiento?

“Un crack, está para un equipo grande. Es un muy buen jugador de fútbol, hace rato en esa posición, en equipos que he dirigido, no había tenido un jugador que manejara tan bien las fases ofensiva y defensiva. Me sorprendió, tanto calidez como persona. Creo que ese jugador no va a durar mucho en el Unión”

La relación del hincha con el equipo

“El hincha quiere mucho el equipo, pero se ha cansado que en los últimos años no ha tenido buenos presentaciones, más allá de que haya subido a la A, por lo que está manejando en el momento. No era fácil, uno a veces los entendía. Ellos sí quieren el equipo, pero esa frustración hace que cometan los errores que han cometido, meterse a la cancha, decirles cosas feas a los muchachos”.

¿Qué viene para su carrera?

“Ahora está descansar, porque dirigir no voy a poder dirigir más (este semestre). Tener la tranquilidad de lo que se pudo hacer, seguir estudiando, preparándose uno. Más adelante esperar si nuevamente se da una oportunidad”.