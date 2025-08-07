Ayuda humanitaria se despliega en barrios afectados por lluvias en Santa Marta

Entrega de ayudas a familias afectadas por las fuertes lluvias en el barrio María Cristina en Santa Marta

Santa Marta

El censo oficial que adelanta la Alcaldía de Santa Marta a través de la Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático arrojó que hasta el momento serían 1.750 familias afectadas en al menos 50 barrios después del torrencial aguacero.

En ese sentido, la capital del Magdalena atraviesa días de intensa movilización solidaria y través de la declaratoria de calamidad pública se busca agilizar cada ayuda y acortar el tiempo de respuesta a quienes más lo necesitan.

En sectores como Bastidas y María Cristina, donde el agua golpeó con más fuerza, las manos solidarias no han dejado de llegar y Fundaciones como la de Andrés Camilo Echeverría, en alianza con el Cuerpo de Bomberos de la Zona Bananera, han entregado alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas y otros elementos básicos. También han adelantado jornadas de limpieza y brigadas de salud casa a casa, llevando no solo asistencia material, sino esperanza.

“La solidaridad es el lenguaje del amor en estos tiempos difíciles y por eso seguimos trabajando barrio a barrio para que la ayuda llegue donde más se necesita”, afirmó Andrés Echeverría, quien coordina las acciones humanitarias en terreno.

Agregó que las necesidades más urgentes en este momento son almohadas, frazadas y agua potable, ya que muchas familias siguen durmiendo en el suelo y el suministro del barrio está contaminado. “Son 50 barrios damnificados, así que cada granito de arena cuenta para devolverle un poco de tranquilidad a las familias afectadas”, recalcó.

Mientras la ayuda humanitaria avanza, crece el llamado para que el Gobierno Nacional actúe antes de que nuevas lluvias provoquen otra tragedia. El representante a la Cámara por el Magdalena, Holmes Echeverría, precisó que el presidente Gustavo Petro respondió a un derecho de petición y se comprometió a visitar la ciudad.

“Le reitero al presidente Gustavo Petro que priorice los recursos para ejecutar obras que nos permitan prevenir nuevas tragedias con la temporada invernal que apenas comienza y al ser ponente del proyecto del presupuesto nacional seré garante de que estén incluidos los recursos que necesita la ciudad”, dijo el representante.

Sobre las jornadas humanitarias, resaltó la labor de su hijo y agregó que “luego de hablar con el alcalde Carlos Pinedo y su equipo de trabajo, la conclusión es seguir trabajando unidos. Todo cuenta en este momento, pero es importante hacerlo de manera ordenada, en articulación con las instituciones para que las ayudas lleguen a todos y no se concentren en unas pocas manos”.