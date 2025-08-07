Falleció médico por accidente de tránsito entre Cartagena y Bayunca: iba en una moto
El galeno quedó a un costado de la vía Cordialidad
La Policía Nacional informó sobre un accidente tipo volcamiento con una persona fallecida.
El vehículo clase motocicleta de placas ULH-82F, era conducido por William Martínez Barrios, quien alcanzó a ser trasladado por la ciudadanía hasta el Hospital Local de Bayunca, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.
Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena
El hecho ocurrió sobre la vía Cordialidad sentido Bayunca- Cartagena, a la altura del kilómetro 14+200. Lo que se pudo establecer es que el hombre de 45 años y profesión médico, se salió de la carretera e impactó contra la vegetación perdiendo la vida de manera instantánea.
Los restos mortales del galeno fueron conducidos a la morgue de medicina legal en la capital bolivarense.