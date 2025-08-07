Cartagena

Falleció médico por accidente de tránsito entre Cartagena y Bayunca: iba en una moto

El galeno quedó a un costado de la vía Cordialidad

Colprensa

Colprensa

La Policía Nacional informó sobre un accidente tipo volcamiento con una persona fallecida.

El vehículo clase motocicleta de placas ULH-82F, era conducido por William Martínez Barrios, quien alcanzó a ser trasladado por la ciudadanía hasta el Hospital Local de Bayunca, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hecho ocurrió sobre la vía Cordialidad sentido Bayunca- Cartagena, a la altura del kilómetro 14+200. Lo que se pudo establecer es que el hombre de 45 años y profesión médico, se salió de la carretera e impactó contra la vegetación perdiendo la vida de manera instantánea.

Los restos mortales del galeno fueron conducidos a la morgue de medicina legal en la capital bolivarense.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad