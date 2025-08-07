¿En Armenia habrá marcha en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez? Aquí les contamos

Armenia

Armenia es una de las ciudades donde se ha programado marcha en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez luego de la condena a 12 años a prisión domiciliaria.

Voceros del Centro Democrático en el Quindío, confirmaron que la capital del Quindío se sumará a las movilizaciones que en diferentes ciudades del país se realizarán en favor del exmandatario y en rechazo a la condena.

Carlos Andrés Toro, uno de los líderes del Centro Democrático en el Quindío en diálogo con Caracol Radio Armenia explicó “vamos a tener una gran marcha el día jueves 7 de agosto a las 10 de la mañana desde el Parque de Los Fundadores en defensa de la libertad, la democracia”

“Vamos a salir a marchar a defender con principios y valores a un gran hombre de la patria, a un gran colombiano, a nuestro presidente Álvaro Uribe Vélez, que ha entregado su vida por este país, que ha luchado por el narcotráfico, que ha luchado en contra de la guerrilla, que ha luchado en contra de los grupos paramilitares, que ha luchado por la corrupción y hoy se enfrenta a un juicio político sesgado sin ninguna prueba para que hoy nos digan que va a ser condenado injustamente.

Foto: Cortesía Centro Democrático Ampliar

Agregó “Tenemos la plena seguridad que nuestro presidente Álvaro Uribe va a salir adelante en este proceso jurídico y su inocencia va a ser demostrada”

Queremos invitar a todos a marchar este jueves 7 de agosto 10 de la mañana Parque Fundadores por la libertad, por una justicia más equilibrada en nuestro país, por la democracia, por la propiedad privada y por todo aquello que ataque o nos infunda un socialismo nefasto que se puede implementar en nuestro país.