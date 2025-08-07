Medellín se prepara para marcha de apoyo a Uribe este 7 de agosto

Medellín, Antioquia

Este jueves festivo, 7 de agosto, el partido político de oposición Centro Democrático y sectores afines al expresidente Álvaro Uribe Vélez realizarán movilizaciones en diferentes puntos del país y del exterior. En Medellín, la marcha iniciará a las 9:00 a.m. desde la avenida Oriental con La Playa y finalizará en el Parque de las Luces.

Con el lema “Por la libertad y la democracia”, los organizadores buscan manifestar su respaldo al exmandatario y rechazar el fallo judicial que, en primera instancia, le impuso 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

“Invitamos a todos los trabajadores, gremios, sindicatos, a los sectores políticos que creemos en la democracia y en una justicia verdadera. Más que una marcha partidista es una marcha cívica, donde algunos sectores que no hacen parte de nuestro partido han indicado que se unirán”, le dijo a Caracol Radio el representante a la Cámara, Juan Espinal.

A través de sus redes sociales, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, también invitó a sus seguidores a marchar este jueves y le envió un mensaje de solidaridad al expresidente: “Antioquia está con usted”, dijo.

La jornada no solo se vivirá en Medellín. También se esperan concentraciones en al menos 25 ciudades de Colombia y en puntos internacionales como Miami, Houston, Madrid y Barcelona.

Presidente @AlvaroUribeVel, Antioquia está con Usted.



Este jueves, 7 de agosto, marchamos por la libertad y la democracia.



Nos vemos en la Av. Oriental con La Playa. pic.twitter.com/udwjymQha9 — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 6, 2025

Uribe está oficialmente preso

En las últimas horas, a través de un video en sus redes sociales, el exmandatario confirmó que ya se encuentra oficialmente en condición de preso en su finca en Llanogrande, en el oriente antioqueño, tras comparecer ante un juzgado de Rionegro.

Uribe aseguró que ya recibió la identificación oficial del INPEC como persona privada de la libertad. “Continuaré la lucha para que Colombia en 2026 derrote la naciente mordaza neocomunista, porque si se consolida, acabará con la nación”, afirmó.