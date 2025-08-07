En Armenia a pesar de la lluvia marcharon en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez

Armenia

En Armenia a pesar de la lluvia con camisetas, banderas blancas y de Colombia e imágenes del expresidente Álvaro Uribe marcharon ciudadanos, veteranos, policías y militares retirados y militantes del centro democrático en apoyo al exmandatario.

La marcha se inició a las 10 de la mañana en el parque de Los Fundadores al norte de Armenia en medio de la lluvia, los paraguas y los plásticos fueron los elementos utilizados por participantes para movilizarse por la avenida Bolívar y llegar hasta la plaza de Bolívar de la capital del Quindío.

Marchantes

Ángela Libreros “Marcho por mi familia, marcho por mi país, marcho porque soy una convencida de la inocencia de Álvaro Uribe. Marcho porque me duele todo lo que está pasando en este momento en Colombia, porque vuelva la democracia, porque se acabe la injusticia. Por eso marcho.

Y agregó “Así llueva, así truene y relampagueé, soy una convencida que necesitamos que esto pare, que esto cambie y que vuelva el orden, que vuelva lo correcto, que vuelva lo justo, que vuelva la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Por eso estoy marchando, porque me duele mi país. Estoy sinceramente asustada y preocupada y ojalá esto cambie.

A pesar de la lluvia que cayó sobre la ciudad de Los ciudadanos han salieron con banderas, camisetas de Colombia en respaldo al expresidente Álvaro Uribe.

Jorge Orlando Ramírez y el muñeco de Álvaro Uribe

Jorge Orlando Ramírez, no solo salió con la bandera de Colombia sino con un muñeco del expresidente Álvaro Uribe Vélez y esto contó “Hombre, la justicia, el compromiso con los colombianos, en que sí creo en la paz con Uribe. De verdad, somos los buenos que salimos hoy a protestar por las injusticias que comete este gobierno.

Y el muñequito representando a Uribe

Primeramente, Dios, familia y Uribe para mí, aunque no he tenido la oportunidad de abrazarlo, de decirle, “Mi gran amigo, cómo eres de especial y siempre he soñado abrazar a Uribe, este muñeco lo tengo de hace muchos años, es un amuleto de la buena suerte y yo sé que vamos a salir pronto de esta pesadilla que estamos viviendo los colombianos.

En completa calma terminó la marcha con una concentración en la plaza de Bolívar de Armenia, según datos de las autoridades más de 2000 personas se movilizaron por las calles de la ciudad.