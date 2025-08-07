ELN levanta paro armado en el sur de Bolívar: gobernador Yamil Arana confirmó decisión

El gobernador del departamento de Bolívar, Yamil Arana Padauí, confirmó a través de su cuenta en la red social X que el grupo guerrillero ELN ha anunciado oficialmente el levantamiento del paro armado que mantenía en el sur del departamento, y que había generado una crítica situación humanitaria, afectando a miles de ciudadanos y restringiendo la movilidad en varias zonas rurales.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Según el comunicado enviado por esa organización, será el Frente de Guerra Darío Ramírez Castro el encargado de retirar los bloqueos y reabrir las vías a partir de las 18:00 horas del miércoles 7 de agosto de 2025.

En el sur de Bolívar se agudiza crisis humanitaria: dos veredas tuvieron desplazamiento forzado

El mandatario reiteró que, pese al anuncio del ELN, las caravanas de seguridad y la entrega de ayudas humanitarias continuarán como fue programado, para responder a las urgencias generadas durante los días de cierre y tensión.

“El pueblo bolivarense ha demostrado valentía y solidaridad. Ahora que se levanta esta medida ilegal, es momento de redoblar nuestros esfuerzos por la paz, la convivencia y el desarrollo del sur de Bolívar”, agregó Arana Padauí.

La Gobernación de Bolívar mantendrá coordinación constante con las autoridades civiles, militares y de derechos humanos para garantizar que el retorno a la normalidad se dé de manera segura y ordenada