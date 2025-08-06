En el sur de Bolívar se agudiza crisis humanitaria: dos veredas tuvieron desplazamiento forzado

Habitantes de dos veredas en el sur de Bolívar debieron desplazarse hasta el municipio de Santa Rosa, a causa de un paro armado.

Al menos 150 lugareños de veredas como Tierra Nueva y Los Robles, en jurisdicción del corregimiento de Villaflor, llegaron hasta la cabecera municipal debido a la situación humanitaria y los intensos combates que en la zona, protagonizan integrantes del ELN y estructuras del Clan del Golfo.

La preocupación hizo movilizarse a los nativos, que en su mayoría, se dedican a la explotación del oro y que completaron 21 días confinados.

“Los mineros de nuestro municipio, del sector del corregimiento de Canelos, de Mina Walter, Mina Fortuna y otros sitios mineros, se están yendo a pie desplazados porque no tienen víveres, no tienen alimentos, y prefieren arriesgar la vida por buscar sus alimentos en el casco urbano. Es preocupante la situación,se va a venir un desplazamiento grandísimo de este sector minero y agropecuario de nuestro municipio, por lo que la Comisión de Paz está en la Serranía de San Lucas buscando dialogar con estos grupos armados para ver si levantan este paro indefinido”, dijo el Alcalde de Santa Rosa del sur, Milton Olaya.

Entre tanto, por orden del Gobierno Nacional se han desplazado tropas del Ejército a la zona, pero la comunidad hizo un llamado al mandatario Gustavo Petro, para que se apersone de la problemática relacionada -por ahora- con el abastecimiento de víveres y combustible.