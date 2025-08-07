Brasil e India buscan “defender el multilateralismo” tras la imposición de aranceles por EE.UU.

En una llamada telefónica este jueves, el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el primer ministro de India, Narendra Modi, sellaron una alianza diplomática frente a la imposición de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos, reforzando su defensa del multilateralismo frente al unilateralismo comercial.

Ambos líderes se comprometieron a fortalecer el comercio bilateral, con la meta de superar los 20 000 millones de dólares anuales hacia 2030. Además, acordaron ampliar el alcance del acuerdo entre Mercosur e India, explorando una integración más profunda en sectores como defensa, energía, salud y tecnología.

Por su parte, el presidente Lula ha anunciado que llevará este tema al grupo BRICS, buscando una respuesta coordinada ante los aranceles impuestos por Donald Trump, que alcanzan el 50 % a los productos de India y Brasil

El presidente Trump le impuso el arancel más alto a ambos países

Según el mandatario, aumentó el 50% a Brasil debido a Brasil en represalia por el trato “injusto” a su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro.

En el caso de India, al arancel del 25 % aplicado desde hoy se le unirá otro 25 % adicional impuesto por el mandatario por la compra de petróleo ruso por parte de Nueva Delhi, que entrará en vigor en 21 días.