Bogotá invertirá 19 mil millones de pesos como plan inicial para fortalecer la subred Centro Oriente

Este jueves 7 de agosto, la Secretaría de Salud de Bogotá recibió oficialmente la Subred Centro Oriente, luego de una intervención administrativa forzosa por parte de la Superintendencia de Salud por un año y tres meses.

Para conocer el estado financiero y administrativo en el que se entregó la subred, se dio la la instrucción de realizar una auditoria forense. Una vez se haga el diagnóstico se realizará un plan de recuperación y fortalecimiento, seguido de un plan de pago.

Por ahora, la Alcaldía de Bogotá anunció que se realizará una inversión inicial mientras se conocen los resultados de la auditoría.

“Con el regreso de Centro Oriente vamos a robustecer nuestro trabajo en la red pública hospitalaria. Inicialmente, el Distrito destinará recursos por $19.500 millones para la Subred para garantizar lo que se requiera en la parte operativa, de insumos y talento humano”, aseguró el secretario de Salud, Gerson Bermont.

La gerente encargada, Eliana Hurtado, indicó que su gestión estará enfocada en continuar fortaleciendo el servicio y consolidar el trabajo desarrollado durante la intervención.

“Hoy damos un paso clave para retomar el rumbo institucional de la Subred Centro Oriente, con el compromiso de seguir garantizando atención oportuna y de calidad para la ciudadanía”, afirmó Hurtado.

¿Cómo es el proceso de empalme?

Hasta el próximo lunes irá el proceso de empalme con la Superintendencia de Salud. El primer paso es restablecer la junta directiva de la subred, que ya estará a cargo del Subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento, Luis Alexander Moscoso. La nueva gerente, según el Distrito, ya conoció las instalaciones y habló con el personal.

“Nosotros vamos a establecer todo un ejercicio de controles especialmente en los 30 puntos que inicialmente la Supersalud tuvo en cuenta para la intervención forzosa. La mayoría de estos elementos eran administrativos como la falta de algunos miembros de la Junta Directiva, como la falta de actas para seguimientos de temas tan importantes como el control de la maternidad, de los indicadores de maternidad segura de la subred y otros indicadores en salud pública”, indicó Bermont.

El funcionario añadió que en este proceso no habrá cabida para la diferenciación política entre el Gobierno Nacional y el Distrito ya que lo más importante es la salud de los ciudadanos.

“Vamos a generar los recursos que sean necesarios para salvar a Capital Salud y para salvar a nuestras cuatro subredes que son patrimonio de los ciudadanos”, finalizando diciendo el secretario.

¿Qué pasará con los contratistas de la subred?

Ante la preocupación que ha generado este proceso de devolución y de empalme por parte de los contratistas que sienten incertidumbre sobre su futuro laboral, Bermont respondió que se trabajará en conjunto con la subred.

“Lo que va a pasar es un ejercicio de cooperación conjunta y un esfuerzo inmenso por parte del distrito, por supuesto, pero también por parte de los trabajadores, de los sindicatos y de todos los estamentos para sacar adelante la subred Centro Oriente. Construiremos el plan para el pago de todos los proveedores de las acreencias que se tienen con ellos, por supuesto del talento humano que esté al día, los pagos, tanto de planta como de colaboradores que tiene la subred Centro Oriente, y empezar rápidamente el mejoramiento de la infraestructura y de las capacidades técnicas y tecnológicas que requiere la subred para poder garantizar su operación”, señaló el secretario.