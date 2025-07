¿Qué pasa con la ventilación en el aeropuerto Ernesto Cortissoz? usuarios se quejan del servicio

En comentarios publicados en redes sociales, se evidencia que varios visitantes a la ciudad de Barranquilla han tenido inconvenientes a su llegada, debido —al parecer— a una deficiente ventilación en el aeropuerto Ernesto Cortissoz.

Hasta el momento, la Aeronáutica Civil (Aerocivil), entidad que actualmente tiene a cargo la operación del Cortissoz, no ha emitido ninguna explicación sobre la prolongada falta de ventilación denunciada por los usuarios.

Esta situación se agrava por las altas temperaturas que afectan tanto a Barranquilla como al resto del departamento del Atlántico.

No se han hecho todos los trabajos en el Cortissoz

“Me parece una situación bastante complicada, y no se pronuncian. ¿Qué pasa? Verdaderamente hay que verificar qué está pasando. Pero la expectativa que genera el aeropuerto —que no se han hecho todas las reformas que se tenían previstas, y que, para completarse, les daña el aire— y aún así no se pronuncian. Me parece que es como faltarle el respeto a nuestros turistas y a los trabajadores del mismo aeropuerto”, dijo Mario Muvdi, miembro de la Junta de Cotelco Atlántico.

Muvdi también agregó que: “Hay que hacer un esfuerzo muy grande y, sobre todo, verificar cuál es la falla: si es por falta de inversión en los equipos, o si los equipos son nuevos y están fallando. ¿Qué pasó? Es una situación bastante complicada. Además, el aeropuerto sigue siendo un factor de mala imagen al llegar la gente a la ciudad.”

Altas temperaturas en el Atlántico

Cabe recordar que, debido a las altas temperaturas, trece municipios del Atlántico —incluida Barranquilla— se encuentran bajo alerta roja por la alta probabilidad de incendios forestales.