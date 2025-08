Revolcón en Boca Juniors: el mal momento cobra la cabeza de un colombiano

Boca Juniors sigue viviendo momentos de crisis. El club no levanta desde lo deportivo y ya acumuló 11 partidos sin poder ganar, pues no logra los tres puntos desde el sábado 19 de abril ante Estudiantes de La Plata.

Una cuestión política y de descontento generalizado de los aficionados, sumado a años de malos resultados, decisiones equivocadas y falta de títulos, hizo que el presidente, Juan Román Riquelme, tomara la decisión, en conjunto con otros altos mandos, de cesar del cargo a dos de los miembros del Consejo de Fútbol: el colombiano Mauricio ‘Chicho’ Serna y Raúl Cascini.

Boca anunció la salida de Serna y Cascini

Era un secreto a voces la salida de ambos directivos de sus respectivos cargos, pero con el anuncio de Boca Juniors se ratificó que no seguirán en ningún otro puesto. Eso sí, el club les agradeció sus servicios en la institución y reconocieron los logros alcanzados desde su llegada a este Consejo en 2022.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución”, se lee inicialmente en el comunicado.

“Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años. Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores”, añaden sobre lo logrado.

Finalmente, agradecen por la intervención en el desarrollo y proyección de jugadores de las divisiones juveniles. “No me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar. Es un momento supremamente difícil. Me han ofrecido estar en otra área del club y tomé la decisión de no aceptar porque creo que no sería conveniente”, dijo Chicho Serna sobre su salida.

Marcelo ‘Chelo’ Delgado seguirá en su cargo habitual gestionando el fútbol en Boca. Delgado será el nexo con Riquelme y el plantel, pero no se descarta que haya un nombramiento posteriormente. De momento no suenan nombres, aunque sí lo hicieron Carlos Navarro Montoya e incluso José Pékerman.