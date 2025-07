“A Miguel Russo lo veo avejentado, no puede terminar así su carrera”: Hugo Gottardi

A Miguel Ángel Russo le han llovido cuestionamientos por el mal nivel de Boca Juniors. De los siete encuentros que ha dirigido en su tercera experiencia por la institución Xeneize, no ha logrado victorias, a la vez que diferentes personalidades le aconsejan que deje de dirigir, debido al estrés al que está siendo sometido, que puede ser no beneficioso para su salud.

“Miguel no debió haber agarrado a Boca. Cuando hay casos de enfermedades en el medio... Quiero que se interprete. Pienso en el bien de él, porque esto te agarra un estrés, no dormís”, fueron algunas de las palabras de Óscar Ruggeri recientemente sobre el entrenador de 69 años.

“Que se vaya a casa con la familia y se dedique a vivir”: emotivo mensaje de Oscar Ruggeri a Russo

Gottardi y su opinión sobre la actualidad de Miguel Russo

En diálogo con El VBar Caracol, Hugo Ernesto Gottardi, recordado delantero que tuvo éxito en Independiente Santa Fe, y que luego fue asistente técnico de Miguel Russo en Millonarios, se refirió a lo que está viviendo su amigo, con el que no habla desde hace años.

“Yo creo que, conociéndolo a Miguel, ama el mundo Boca, le encanta dirigir a Boca. Lo que pasa es que esta vez, no es como la vez pasada, que salió campeón; esta vez es duro, porque Boca no levanta, están todos asustados. Yo creo que Miguel, conociéndolo, cuando le dijeron Boca, seguro dijo ‘esto lo saco adelante’ pero se le está complicando”, inició diciendo al respecto.

Russo y su relación con Jaime Peralta: “Hay que pegarle un coscorrón cada tanto y abrazarlo también”

Cuando le preguntaron que si creía que podía irse de Boca, respondió: “No sé si lo puedan sacar, yo creo que él es muy amigo de Riquelme. Si él sale de Boca, es porque los dos arreglan que él salga. Lo vi avejentado, me da lástima, porque arrojar una carrera como la que hizo él, terminarla de esta manera es injusto, pero qué le hacemos. Nadie lo obligó a agarrar Boca y ahora a bancársela”.

“Puede interferir la familia, que le diga ‘bueno, ya basta, disfrutá la vida’. Él no disfruta la vida, lo que le está pasando ahora es un sufrimiento, no tiene que sufrir, tiene que vivir la vida. La vida es una sola, no hay segundo tiempo, la vida es un solo tiempo. Yo, desde que terminé con él, estoy disfrutando de los nietos, de mis hijos, voy a pescar, estoy viviendo la vida. El fútbol absorbe de tantas cosas que no tienes tiempo de disfrutar, él no está disfrutando todo lo que hizo, no lo está disfrutado”, añadió al respecto.

Entretanto, sobre los motivos por los cuales se separó de Russo, dijo: “El desgaste de un matrimonio, esto fue más o menos así. Con Miguel... lo conozco del año 1976, fui estudiante, concentramos, jugamos juntos. Después, 30 años ayudante de campo de él, hay un desgaste muy grande. Él enfermo y grande y yo grande... Necesitaba gente joven que lo reviva, porque no puede hacer muchas cosas. Son cosas de la vida, pero lo importante es que él esté bien”, concluyó.