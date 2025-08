Colombia necesita avanzar en la restitución de tierras y garantizar el proceso luego del 2031

En el marco del Congreso Nacional “Avances y Retos de la Restitución de Tierras a 2031” que se realiza en Cali, la procuradora delegada para la Restitución de Tierras, Tania Guzmán Pardo, hizo un llamado a las instituciones del Estado para que se garantice la entrega efectiva de predios a las víctimas del despojo y abandono forzado, especialmente más allá del año 2031, cuando vence el plazo legal para atender estas reclamaciones.

“Enfrentamos un reto enorme que tiene una restricción, y es el tiempo: seis años”, señaló Guzmán. “No podemos pensar en prórrogas ni en que no vamos a terminar, tenemos que asumir el reto con un esfuerzo de masividad tremendo”, enfatizó.

Durante su intervención, la funcionaria reveló que actualmente se han gestionado más de 147.000 solicitudes de restitución, de las cuales 44.700 han sido inscritas en el registro y 24.500 ya cuentan con demanda radicada ante jueces. Sin embargo, cuestionó la lentitud con la que se están resolviendo los casos.

“Estamos preocupados por la demora en los fallos judiciales. La Procuraduría y la Judicatura pedimos respuestas efectivas y un trabajo interinstitucional real para enfrentar este reto”, afirmó la procuradora delegada.

Además, Guzmán advirtió sobre la necesidad de repensar la organización interna del Ministerio Público para abordar la problemática agraria de forma integral. Actualmente, los temas agrarios están distribuidos en tres delegadas distintas: asuntos agrarios, restitución de tierras y seguimiento al acuerdo de paz. “Es hora de ver esta problemática de manera más articulada e integral, porque al menos el 80% del contenido del acuerdo de paz tiene relación directa con el tema agrario”, explicó.

La procuradora también destacó la importancia de preparar al país para la implementación de la jurisdicción agraria, “debemos lograr que esa jurisdicción satisfaga el anhelo de justicia en el mundo rural que no hemos podido materializar”.

Finalmente, Guzmán subrayó que la orientación estratégica de la Procuraduría seguirá centrada en el diálogo y la construcción de consensos. “Lo necesitamos. La Procuraduría cree que puede jugar un papel importante en la construcción de escenarios para garantizar la restitución de tierras”.

Entre tanto, Martha Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, señaló la importancia de la labor de los jueces y magistrados especializados: “Tenemos que seguir insistiendo en que esto nos salga bien, por las víctimas, y buscar cómo reconstruir un mundo rural del que nos decían que no tenía futuro. Pero sabemos que este país no puede construir ese futuro si no les devolvemos las tierras a los campesinos a través de la restitución”.

Por otro lado, Claudia Regina Expósito, magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, dijo que “la justicia transicional en Colombia ha generado importantes aportes en materia de reparación a las víctimas de despojo y abandono forzado de tierras. Se ha establecido un mecanismo ágil para establecer un camino que les permite recuperar sus predios y derechos. Pero existen desafíos, y llamados como el de la Corte Constitucional, que dan muestra que el proceso de restitución de tierras requiere de una construcción colectiva de redes institucionales y políticas públicas cruciales para su avance”.

Mientras que. Vladimir Fernández, magistrado de la Corte Constitucional, manifestó que “el Estado tiene la obligación de brindar una protección reforzada a las poblaciones desplazadas, priorizando su atención y garantizando el principio pro víctima, el enfoque de derechos humanos, la no discriminación y la no regresividad. La Corte ha enfatizado en que el derecho a la restitución de tierras, como componente de la reparación integral a las víctimas, es autónomo a los derechos reconocidos a los terceros. Quiero dejar claro que la buena fe exenta de culpa sigue siendo el paradigma con el que se enfrentan los opositores frente a las víctimas. Así lo haremos valer, porque aquí lo que importa es la reparación de las víctimas y la restitución de tierras”.