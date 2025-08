¿Kevin Mier debería ser suplente en Cruz Azul? Ídolo del equipo le envió contundente mensaje

Kevin Mier ha tenido buenos momentos en Cruz Azul, pero también ha vivido situaciones adversas producto de errores que le han costado puntos al equipo. En las semifinales del Torneo Apertura 2024 y el Torneo Clausura 2025, ambas contra América, cometió equivocaciones que impidieron la eventual clasificación del equipo cementero a la final.

Recientemente, en la jornada 2 del Apertura 2025 ante Atlas, cometió dos errores que significaron goles del rival, en un jugo que acabó 3-3. El colombiano padece las críticas y se suma al momento irregular que vive todo el equipo al mando del argentino Nicolás Larcamón.

Óscar ‘Conejo’ Pérez y un duro mensaje a Kevin Mier

El reconocido exarquero mexicano, ídolo de Cruz Azul, con el que disputó más partidos en su carrera y en el que ganó tres títulos, fue interrogado por ESPN sobre la actualidad de Kevin Mier. Si bien aseguró que no pide que saquen al colombiano, abrió el debate para que le den más oportunidades al segundo arquero, el mexicano Andrés Gudiño.

“Es desafortunado lo que le ha pasado, pero es producto de que juega muy arriesgadamente y lamentablemente no le fue bien. Yo creo que ahí hay un arquero que lo puede hacer bien también (Gudiño)“, inició diciendo Pérez.

Oscar Pérez / Getty Images / Jam Media Ampliar

Por su parte, manifestó que si Mier tuviera nacionalidad mexicana, la gente estaría pidiendo incluso que se retirara. “Yo les preguntaría: ¿si Mier fuera mexicano, qué es lo que hubiera pasado? Ahorita ya lo quisieran retirar, y no es de ahorita lo de Mier, ya son varias veces que desafortunadamente no ha acertado y así se van perdiendo los chicos que vienen de abajo. Cuando tú ves que arriba no se están dando las cosas y aun así no te dan la oportunidad, es difícil, es bien complicado encontrar jugadores buenos así, porque se desaniman y a lo mejor pasa el tiempo y ya no pueden dar ese salto", explicó el Conejo.

Finalmente, hizo énfasis en que Gudiño debería tener la oportunidad de competir por el puesto. “No es que yo diga que tengan que quitar a Kevin Mier, pero sí hay límites y quizás al chico le hace falta tener más calma y que vuelva a retomar. A mí me pasó alguna vez que me equivoqué y me quitaron, me dieron calma en la banca y después volví a jugar y entré un poco más relajado por toda la presión que se genera. Al final es un punto de vista mío y nada más", concluyó.

Larcamón apoyó a Mier

Luego de los dos errores ante Atlas, el técnico de Cruz Azul se refirió a los cuestionamientos hacia Mier y le mostró su respaldo, agregando que podía caer en los errores, en cuanto a la salida de juego, por el estilo que se implementa en el equipo.

“Kevin ha tenido grandes actuaciones en Cruz Azul. Ha dado muchísimo a esta institución. Estamos conscientes de los riesgos que asume y a pesar de lo que ha sucedido, no por eso confiamos menos en é. Él es un gran portero, no necesita demostrar otra cosa. Sabemos que por nuestra manera de jugar va a encontrarse a veces en situaciones complicadas, pero ha demostrado que tiene la calidad para resolverlas”, comentó.