Campesinos parameros se quedaron por segunda vez esperando a las ministras

Ventaquemada

los campesinos parameros no se moverán de las vías hasta que el Gobierno nacional cumpla lo pactado. Así lo afirmó Roberto Arango, presidente de la Asociación de Parameros del Nororiente Colombiano, tras conocerse la ausencia de los ministros convocados a la mesa de diálogo que se realizaría este martes.

Según Arango, la ministra de Ambiente, Lena Yanina Estrada, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el director de la Agencia Nacional de Tierras no se presentaron en el punto de concentración acordado, lo que llevó al rompimiento de la mesa de conversaciones que se había instalado.

“Nos informaron que la ministra de Ambiente no venía, que la de Agricultura tampoco, y que el director de la Agencia Nacional de Tierras no iba a asistir. Tampoco vino el Alto Comisionado. Así no se puede dialogar. Estamos listos para conversar, pero solo cuando hagan presencia aquí, en el territorio, no en Bogotá, no por videollamadas. Necesitamos soluciones reales y urgentes”, declaró Arango desde el punto de concentración en el Puente de Boyacá.

Los manifestantes aseguran que el paro no solo responde a un incumplimiento reciente, sino a una cadena de promesas rotas por parte del Estado. El presidente de la Asociación recordó que en octubre de 2024 se firmó un acuerdo en la vereda Manga, con presencia de delegados del Gobierno nacional, donde se establecieron compromisos frente a la delimitación de páramos, formalización de la propiedad rural, y acceso a incentivos para la producción agropecuaria en zonas de alta montaña.

“Firmamos el 25 de octubre y desde entonces no pasó nada. Ignoraron los acuerdos. Ni una llamada, ni una respuesta. Por eso estamos aquí, porque no nos queda otra salida. Lo intentamos todo por la vía institucional. Ahora estamos defendiendo el futuro de nuestras comunidades”, sostuvo.

🚨 #ATENCIÓN | Seguirá el bloqueo en el Puente de Boyacá, por parte de los campesinos parameros.



La decisión se mantiene por la ausencia de las ministras de Ambiente, @LenAmazonas, y de Agricultura, @MCarvajalinoV, en la mesa de diálogo que estaba programada para las 2 p.m. pic.twitter.com/c3bUkNzjCy — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) August 5, 2025

No es solo un tema ambiental: “Nos quieren excluir del territorio”

Arango advirtió que lo que ocurre en los páramos no es un tema exclusivo del medio ambiente. Asegura que las nuevas delimitaciones pretenden expulsar al campesinado de las zonas donde históricamente han vivido, cultivado y criado ganado.

“Este no es un problema coyuntural. En algunas veredas, el 60% de las familias viven del cultivo de papa, del pastoreo y de la pequeña agricultura en zonas de páramo. Si nos sacan, ¿a dónde vamos? Nos están condenando a desaparecer como cultura y como economía”, dijo.

Los manifestantes también cuestionaron el manejo del diálogo por parte del Gobierno, al que acusan de burlarse de la voluntad del campesinado.

“Tenemos la costumbre de que el gobierno nacional se burle del campesino, lo manipule, lo manosee, lo mire por encima del hombro. Pero esta vez no vamos a permitirlo. Ya hicimos un gesto de buena voluntad: dejamos pasar los camiones de ganado y los de alimentos. Pero si no nos escuchan, nos quedamos en las vías”, afirmó.