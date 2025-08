Polonia estudia imponer visado a Colombia, Venezuela y naciones ex soviéticas por inseguridad

El gobierno polaco está considerando suspender los viajes sin visado para ciudadanos de distintos países dentro del espacio Schengen. Las naciones perjudicadas por esta medida incluye colombianos, venezolanos, armenios, georgianos y de otras naciones ex soviéticas.

El anuncio lo hizo el primer ministro polaco, Donald Tusk, quien habló con TVN24 y detalló que su gobierno está revisando enviar una solicitud formal para emitir exenciones de las normas del grupo Schengen, lo que le permitiría reintroducir la obligación de visado para los ciudadanos de los países que consideren.

Un problema europeo

Tusk dijo que la situación de inseguridad en el país es un “incidente” porque “enfrentamos una mayor amenaza por parte de ciudadanos de la ex Unión Soviética. Son más susceptibles al reclutamiento por parte de Rusia por razones obvias, pero en el caso de los ciudadanos de Colombia, o de Sudamérica en general, tenemos un problema que es un problema europeo”.

El primer ministro dijo que los extranjeros viajan a Polonia “no porque les permitamos entrar, sino porque llegan a España con un visado de turista. Y una vez que están en Europa, en el espacio Schengen, tenemos un problema”.

Deportaciones y antecedentes

Donald Tusk agregó que mientras se determina el envío de esa solicitud a las autoridades europeas, estarán definiendo deportar distintos ciudadanos ante situaciones de inseguridad que preocupan a la población.

“En lo que respecta a los ciudadanos georgianos, tenemos un problema de delincuencia interna. Sé que no es una característica nacional de los georgianos, no lo diría, pero resulta que hoy en día existen ciertos grupos de delincuencia organizada. Ya hemos llevado a cabo varias operaciones de deportación y no dudaremos ni un instante en hacerlo con otras nacionalidades”, cerró Tusk.

En el caso de Colombia, estas medidas llegarían por cuenta de varios hechos de delincuencia en los que se han visto involucrados distintos ciudadanos como una riña en la que fue asesinado un polaco o la acusación de terrorismo sobre un colombiano que estaría planeando actos en nombre de Rusia.